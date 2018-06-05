Gebze'de tartışma yaratan metro durağı tabelası! Belediye'den açıklama geldi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin'in sosyal medyadan paylaştığı video bir anda tartışma konusu oldu. Tahsin'in paylaştığı görüntüde Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin birçok noktasına, metro hattı olmamasına rağmen metro durak tabelaları dikildiği görüldü.

Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘Metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.

2 MİLYAR 488 MİLYON LİRALIK TABELA



CHP’li Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhalede 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi. Henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir.”