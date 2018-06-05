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Gebze'de tartışma yaratan metro durağı tabelası! Belediye'den açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin bir çok noktasına metronun durak tabelaları dikildi. İlçeye henüz metronun gelmediğini ve hatta çalışmların bile başlamadığına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi

Gebze'de tartışma yaratan metro durağı tabelası! Belediye'den açıklama geldi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin'in sosyal medyadan paylaştığı video bir anda tartışma konusu oldu. Tahsin'in paylaştığı görüntüde Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin birçok noktasına, metro hattı olmamasına rağmen metro durak tabelaları dikildiği görüldü.

Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘Metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi.

2 MİLYAR 488 MİLYON LİRALIK TABELA

CHP’li Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhalede 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi. Henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir.”

Durakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli mitingi öncesi dikkat çekti.

BELEDİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Tartışma yaratan görüntü sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'dan açıklama geldi.

Bayram sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İhalesini gerçekleştirdiğimiz Gebze-Darıca Metro hattının yolcu istasyonlarının yerlerini belirleyerek vatandaşlarımız için bilgilendirme panoları koyduk. Yeni metro logomuzu da halkımızın beğenisine sunduk.Hayırlı Olsun." ifadelerini kullandı.

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Gebze Kocaeli metro tahsin tarhan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AKP DEN BİR ÜÇKAĞITÇI DAHA....
DİREK TE ÇOK MANİDAR OLMUŞ !!!!
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