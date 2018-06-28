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Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 08:05 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi Kocaeli Belediyesi tarafından Gebze’nin bir çok noktasına metronun durak tabelaları dikilmişti. Seçimlerin ardından aynı metro tabelalarının belediye tarafından söküldüğü iddia edildi.

Gebze'deki metro tabelaları seçimden sonra söküldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi ve çeşitli ilçelerine dikilen metro durağı tabelalarının seçimlerden sonra kaldırıldığı iddia edildi. Henüz Kocaeli ili içerisinde hiçbir metro istasyonu bulunmaması rağmen dikilen metro durağı tabelaları tartışma yaratmıştı.

KONUYLA İLGİLİ CHP’DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak Sözcü’nün 4 Haziran’da yaptığı haberde CHP’li Tahsin Tarhan, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelasını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabela dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” demişti.

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir tweet paylaştı. Türkkan, “Seçim bitince olmayan metronun kocaman işaret levhasının da işi bitti Darıca'da. Yerel seçimlerde lazım olur yine” dedi.

sdsada


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze metro 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Büyük dümenci bunlar...
Böylesi yarar bizim millete. Az bile yapıyorlar. Yönetim aldatılan olunca milletinde böyle olması gayet doğal, böyle böyle aldanın bakalım
İNSANLAR DA YILLARCA KANDIRILDIĞINI ANLAYACAK AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK..
normal ne bekliyordu gebzeli ?
Yalan konuşmak idareciler için kolay olmaya başladı. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Kişiliğinizi oy uğruna devşirmeyin. Metro yoksa tabelasını koymayın!
niye kızıyorsunuz ki demekki bu millet öyle bir seviyeye getirildiki düşünme ve muhakemeyetisi kaybettirilmiş adeta robotsal özellikler kazanmış millet muhakeme yok düşünme ve sorgulama yok sadece birilerine körükörüne inanma var allah bu milleti ıslah etsin sonumuz inşallah hayırlı olur yada.....
Sultanbeyli metrosu da başladı çalışmalar inşaat aşamasında durdu. Hayırdır? Tam 6 aydır çalışma yok
işte akp nin seçim vaatlerinin nasıl olduğunun en güzel tablosu:))
deveye diken insanı s en yaranır sosyalist düşüncedeyim ama akp iyi yapıor beter olsun bu sığır millet
Elbette aldatılmış ve kandırılmış olmak kötü bir duygu ama bize en az zarar ve acı vereni de bu görüntüler. Asıl acı ve ızdırap yağmuru yeni başlıyor. Yağmur gibi zamlara ve acımasız vergilere hazır olun.Nasıl olsa alacaklarını aldılar. Maşallah halkımız da sürünürken halinden memnun bize halt etmek düşer. Kurunun yanında yaş olarak yanacağız.
Bu millet bunların sahtekar olduğunu ne zaman anlayacak acaba. Gerçi bu millete her şey müstehak. Kandırıldıklarını anladıklarında her şey çok geç olmuş olacak.
İşiniz insanları kandırmakla geçiyor, yazık günah kandırdığınız insanlara..
Çok acaip yaa, gerçekten çok acaip
500 liralık halıyı turiste 5000 liraya kakalayan, 15 liralık taksi ücreti ödenecek yer için şehir turu attırıp,150 lira alan zihniyetin birleşip yönetimi ele geçirdiği bir dönem yaşıyoruz. kitle bu, kimse baş edemez bunlarla.
ESKİ İŞSİZ BAŞBAKANIMIZ DÜN ÇIKIP SİYASET BU SİYASETTE HERŞEY SÖYLENİR AMA YAPILMAZ DEDİ...ÜZERİNE SÖYLENECEK BİŞEY VARMI...DOLAR VE BENZİN 10 TL OLSUN ELİNİZE SAĞLIK
BİZİM MİLLETİMİZİN ÇOĞU DA DÜMENCİ Kİ BÖYLELRİNE OY VERDİ...NASILSANIZ ÖYLE İADRE EDİLİRSİNİZ...HALK AHLAKİ DEĞERLERDEN UZAKLAŞTI DEMEK Kİ...YALAN BAŞTA OLMAK ÜZERE AHLAKSIZLIKLAR HALKIMIZ TARAFINDAN NORMAL KARŞILANIYOR ARTIIK
komedi.Ama adamlar Metro olsa nasıul olurdu diye prova yapmışlar.
e dedik ya seçimden sonra şahlanacağız
ben gebze liyim farkındayız az kaldı seçimlere
ÇALIYOR AMMA ÇALIŞIYOR diye övünülen kafadan ve ALLAH-PEYGAMBER diyerek evlat-ıyalini çarmıha gerenler dini paspas edenlere karşı kör-sağır ve taş kalpli olduğu asırdayız.İŞİD-EL KAİDE peşinde koşanların olduğu bir ahir zamandayız.DÜNYA AHİRETİN MEZRASIDIR.evet bu herkes için geçerli kim ki neye destek oldu ise o destek olduğunun vebaline de ortaktır. BENZİN için ÖTV ilaveleri gelecekmiş.Onlara bol gelen bana asla dar gelmez.
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