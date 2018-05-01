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Gebze'de 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Gebze'de 1 Mayıs kutlaması

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.
Gebze Sendikalar Birliği öncülüğünde düzenlenen kutlamalara, Osman Yılmaz Mahallesi Trafo Meydanı'nda başlandı. Binlerce işçi sloganlar atarak, Gebze Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, polis tarafından yapılan arama sonrası meydana alındı. Polis, meydana girmek isteyen bazı kişilerin üzerindeki kalem ve çakmakları topladı. Kalemlerini vermek istemeyenler, içeri alınmadı. Gebze Sendikalar Birliği Dönem Başkanı ve Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, yaptığı konuşmada, "İnsanca yaşam ve güzel gelecek isteyenlerin, eşitlik demokrasi ve barıştan yana olanların 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Emeğin ve emekçilerin birliğini Gebze'de tüm Türkiye'ye örnek olarak sağduyu içinde sağlamayı başardık. Bu birliğimizi kimse bozamaz" dedi.
İşçi sınıfının büyük cendere içine sokulduğunu savunan Akyüz, "İnsanca yaşamak için ürettiğimiz değerlerden adil pay almak istiyoruz. Demokratik bir ülkede eşit yurttaşlar olarak yaşamak, grev ve örgütlenme hakkımızı istiyoruz. Çalışırken ölmek, sakat kalmak ve hastalanmak istemiyoruz. Güvencesiz ve taşeron olarak çalışmak istemiyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından alandakiler, çalınan şarkılar eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı kutladı.

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Gebze'de 1 Mayıs kutlamasıGebze'de 1 Mayıs kutlamasıGebze'de 1 Mayıs kutlamasıGebze'de 1 Mayıs kutlaması

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