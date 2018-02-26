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Gebzeli şehidin adı okuduğu okulda yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

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