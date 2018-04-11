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Geç kalan öğrencileri derse Vali yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, derse yetişmek için koşarken gördüğü iki üniversite öğrencisini makam aracına alarak, derse yetiştirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir programa giderken iki üniversite öğrencisinin koştuğunu gören Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, makam aracıyla öğrencileri derslerine yetiştirdi.

Vali Çiftçi, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde düzenlenecek "İstihdam Fuarı"na gittiği sırada, kampüs girişinde koşan iki üniversite öğrencisini fark etti.

Öğrencilerin yanına giden ve derse geç kaldıklarını öğrenen Çiftçi, iki öğrenciyi makam aracına alarak derslik binasına kadar götürdü.

Öğrenciler, Vali Çiftçiye teşekkür etti. Çiftçi de öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

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aracı Makam öğrenci

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