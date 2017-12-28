HABER

"Geç Kalanlar" oyunu Küçükçekmece'de sahnelenecek

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 27 dakika önce

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Geç Kalanlar" adlı oyunu, yarın Küçükçekmece'de izleyiciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde yarın saat 20.00'de sahnelenecek.

Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan'ın rol aldığı oyunun konusu kısaca şöyle:

"Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, 'güzel bir gün'ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sorduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor."

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto sonuçları sorgula 28 Aralık: Süper Loto ikramiyesi ne kadar? Saat kaçta çekiliyor?

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Son dakika: Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı, yaralı askerler var

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

Bylock'tan tutuklanan eski AK Partili vekil için flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.