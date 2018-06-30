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Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci, sınava alınmayınca ağlayarak okuldan ayrıldı.

Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci, sınava alınmayınca ağlayarak okuldan ayrıldı.
İzmit'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı belirlenen okullarda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek öğrenciler okullara gitmek üzere yola koyuldu. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula üstleri arandıktan sonra alındı. İzmit Gazi Lisesi'nde sınava girecek olan bir öğrenci, birkaç dakika geç kalınca sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan öğrenci, elindeki belgelerini yere attı. Daha sonra belgelerini alan kız öğrenci ağlayarak okuldan çıktı. Bacağı kırılan bir öğrenci ise tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Öğrenci daha sonra koltuk değnekleri ile okula girdi. Öğrencilerin sınava girmesinin ardından aileleri okulların bahçesinde beklerken dualar etti.
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Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladıGeç kaldığı sınava alınmayınca ağladıGeç kaldığı sınava alınmayınca ağladıGeç kaldığı sınava alınmayınca ağladı

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