HABER

Geç kaldığı sınava alınmayınca ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci, sınava alınmayınca ağlayarak okuldan ayrıldı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na birkaç dakika geç kalan kız öğrenci, sınava alınmayınca ağlayarak okuldan ayrıldı.

İzmit'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı belirlenen okullarda yapıldı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek öğrenciler okullara gitmek üzere yola koyuldu. Öğrenciler sınavların yapıldığı okula üstleri arandıktan sonra alındı. İzmit Gazi Lisesi'nde sınava girecek olan bir öğrenci, birkaç dakika geç kalınca sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan öğrenci, elindeki belgelerini yere attı. Daha sonra belgelerini alan kız öğrenci ağlayarak okuldan çıktı. Bacağı kırılan bir öğrenci ise tekerlekli sandalye ile okula getirildi. Öğrenci daha sonra koltuk değnekleri ile okula girdi. Öğrencilerin sınava girmesinin ardından aileleri okulların bahçesinde beklerken dualar etti.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Sahibinden satılık piton!Sahibinden satılık piton!
Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Sahibinden satılık piton!

Sahibinden satılık piton!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.