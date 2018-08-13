Gece balkondan düşüp öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, Zekai Kutlu (52), apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşerek öldü.
Honaz ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Zekai Kutlu, bir düğüne katılmak için dün Bozkurt ilçesine gitti. Düğün töreninden sonra yakınlarının evinde kalan Kutlu, gece kaldığı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkondan, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek öldü. Kutlu'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Ekonomik kurtuluş savaşını veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İtalya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum