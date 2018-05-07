Gece bekçisi kaza kurşunuyla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da gece bekçisi, meslektaşına ait silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde eğitim alacakları merkeze gitmek üzere Üsküdar'dan servis otobüsüne binen gece bekçisi Ü.K, bu sırada doldurt-boşalt yapan arkadaşı A.T'nin silahının ateş alması sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.K, tedavi altına alındı.

A.T ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

