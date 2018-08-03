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Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, gece arkadaşlarıyla denize giren ve platformun üzerindeki su kaydırağından denize atlayan Alperen Sındım (18) boynu kırılarak, yaşamını yitirdi.

Gece denize girdi, korkunç şekilde can verdi!

Olay, Keşan'a bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Yaz tatili nedeniyle Erikli köyü sahiline gelen Alperen Sındım, gece arkadaşlarıyla birlikte Kayalık mevkisinde denize girdi. Sındım, suda bulunan platformun üzerine çıkarak su kaydırağından denize atladı. Başının üzerine kuma çakılan Alperen Sındım, boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından kıyıya çıkartılan Sındım, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Sındım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sındım'ın cesedi, hastane morgunda savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne alperen sındım boğulma

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