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'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 24 yıl aradan sonra mahalle bekçileri, yeniden göreve başladı.

'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 24 yıl aradan sonra mahalle bekçileri, yeniden göreve başladı. 'Gece kartalları' adı verilen bekçiler, olaylara anında müdahale edecek.
Erzurum'da, Ramazanın ilk günü düzenlenen törende yemin eden bekçiler, 45 günlük eğitimin ardından göreve başladı. Bekçiler, sokakta devriye gezecek, olası bir olumsuz durumunda ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı oldukları polis merkezine gerekli bilgileri aktaracak. Birçoğu üniversite mezunu olan bekçiler, silah kullanabilecek, gözaltı ve yakalama yapabilecek. Erzurumlular uyurken sokakların huzurunu sağlayacak olan bekçiler, uzun bir aradan sonra kendilerini görenlere nostalji yaşattı. Vatandaşlar, bekçilerden Kemal Sunal'ın 'Bekçiler Kralı' filmindeki performansını beklediklerini söyledi.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Yakup Özmen, polisliği düşünürken bekçi olduğunu söyledi. Göreve başladıktan sonra eski bekçilerle tanışma fırsatı bulduğunu ifade eden Özmen, "Başvurularımızı yaptık, sınava girdik ve kazandık. Halkın ve esnafın bize bakış açısı çok iyi. Gördükleri yerde halimizi hatırımızı soruyor ve gülümsüyorlar. Biz de memnun oluyoruz" diye konuştu.
Eğitimi birincilikle bitiren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden 2013 yılında mezun olan Süleyman İpek ise şunları söyledi:
"Emniyet ailesinin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Görevlerimize başladık. Sürekli vatandaşlarla iletişim halindeyiz. Vatandaşlarla birebir sohbetlerde bulunuyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımak açısından esnaf ve mahalle halkı ile sürekli diyalog halindeyiz. Geceleri yaşanabilecek herhangi bir asayiş olayına engel olmak açısından da sürekli uyarı anlamında düdüklerimizi kullanıyoruz. Çaldığımız düdüklerimizle 'biz varız' diyoruz."

FOTOĞRAFLI

'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında

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