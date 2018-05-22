"Gece Kartalları" sahuru görev başında yapıyor

İSTANBUL (AA) - ALPTEKİN SOYKAN - "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, görevleri başında sahur yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, İstanbul'un 39 ilçesinde 8 aydır çalışıyor.
Yaya olarak görev yapan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor.
Bekçiler, ramazan ayında da görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunan 1500 bekçi, bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak inceleme yapıyor.
Diğer ilçelerde olduğu gibi Kadıköy'deki "Gece Kartalları" da sokak sokak devriye yaparak görevlerini gerçekleştirirken, ramazanın gelmesiyle birlikte görev saatlerine denk gelen sahurda da yemeklerini görev başında yiyor.
Caferağa ve Osmanağa mahallerinde görevli bekçiler sahur saatine kadar sokaklarda şüpheli gördükleri kişiler ve araçlarda kontrol gerçekleştirdikten sonra bağlı bulundukları karakola giderek sahur yapıyor. Ezanın okunmasının ardından bekçiler tekrar görev bölgelerine dönerek çalışmalarına devam ediyor.
Bu arada, emniyet yetkilileri, bekçilerin göreve başlamasıyla mahallelerde emniyet teşkilatı ve vatandaşlar arasında daha yakın bağlar kurulduğunu, bekçilerin zaman geçtikçe mahalleden biri görüldüğünü ifade ediyor.
- Suçlarda azalma oldu
Bekçilerin göreve başladığı 14 Ağustos 2017'den beri cana ve mala karşı işlenen suçlarda kayda değer bir azalma meydana geldiği öğrenildi.
Görev yaptıkları süre boyunca "Gece Kartalları" İstanbul'da 142 bin 812 araç sorgusu, 21 bin 16 motosiklet sorgusu gerçekleştirdi.
Bu sorgularda 9 bin 730 yoklama kaçağı, 2 bin 641 aranan kişi gözaltına aldı. Gece bekçileri İstanbul'da 978 narkotik madde satışıyla ilgili olaya müdahale ederken yaptıkları şüpheli kişi ve araç aramalarında 246 kurusıkı tabanca, 185 ruhsatsız tabanca ve 31 pompalı tüfek ele geçirdi.
"Gece Kartalları" yaptıkları çalışmalarla 116 hırsızlık, 21 çalıntı araç, 50 çalıntı motosiklet, 17 evden hırsızlık ve 29 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı.
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