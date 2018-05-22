"Gece Kartalları" sahuru görev başında yapıyor

İSTANBUL (AA) - ALPTEKİN SOYKAN - "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, görevleri başında sahur yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, İstanbul'un 39 ilçesinde 8 aydır çalışıyor.

Yaya olarak görev yapan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor.

Bekçiler, ramazan ayında da görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunan 1500 bekçi, bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak inceleme yapıyor.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Kadıköy'deki "Gece Kartalları" da sokak sokak devriye yaparak görevlerini gerçekleştirirken, ramazanın gelmesiyle birlikte görev saatlerine denk gelen sahurda da yemeklerini görev başında yiyor.

Caferağa ve Osmanağa mahallerinde görevli bekçiler sahur saatine kadar sokaklarda şüpheli gördükleri kişiler ve araçlarda kontrol gerçekleştirdikten sonra bağlı bulundukları karakola giderek sahur yapıyor. Ezanın okunmasının ardından bekçiler tekrar görev bölgelerine dönerek çalışmalarına devam ediyor.