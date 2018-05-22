HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Gece Kartalları" sahuru görev başında yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul sokaklarında görevli gece bekçileri, sahur vakti mesai saatlerine denk geldiği için yemeklerini bağlı bulundukları karakolda yiyor

İSTANBUL (AA) - ALPTEKİN SOYKAN - "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, görevleri başında sahur yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen bekçiler, İstanbul'un 39 ilçesinde 8 aydır çalışıyor.

Yaya olarak görev yapan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor.

Bekçiler, ramazan ayında da görevlerini en iyi şekilde icra ediyor. Silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunan 1500 bekçi, bölgelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurarak inceleme yapıyor.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Kadıköy'deki "Gece Kartalları" da sokak sokak devriye yaparak görevlerini gerçekleştirirken, ramazanın gelmesiyle birlikte görev saatlerine denk gelen sahurda da yemeklerini görev başında yiyor.

Caferağa ve Osmanağa mahallerinde görevli bekçiler sahur saatine kadar sokaklarda şüpheli gördükleri kişiler ve araçlarda kontrol gerçekleştirdikten sonra bağlı bulundukları karakola giderek sahur yapıyor. Ezanın okunmasının ardından bekçiler tekrar görev bölgelerine dönerek çalışmalarına devam ediyor.

Bu arada, emniyet yetkilileri, bekçilerin göreve başlamasıyla mahallelerde emniyet teşkilatı ve vatandaşlar arasında daha yakın bağlar kurulduğunu, bekçilerin zaman geçtikçe mahalleden biri görüldüğünü ifade ediyor.

- Suçlarda azalma oldu

Bekçilerin göreve başladığı 14 Ağustos 2017'den beri cana ve mala karşı işlenen suçlarda kayda değer bir azalma meydana geldiği öğrenildi.

Görev yaptıkları süre boyunca "Gece Kartalları" İstanbul'da 142 bin 812 araç sorgusu, 21 bin 16 motosiklet sorgusu gerçekleştirdi.

Bu sorgularda 9 bin 730 yoklama kaçağı, 2 bin 641 aranan kişi gözaltına aldı. Gece bekçileri İstanbul'da 978 narkotik madde satışıyla ilgili olaya müdahale ederken yaptıkları şüpheli kişi ve araç aramalarında 246 kurusıkı tabanca, 185 ruhsatsız tabanca ve 31 pompalı tüfek ele geçirdi.

"Gece Kartalları" yaptıkları çalışmalarla 116 hırsızlık, 21 çalıntı araç, 50 çalıntı motosiklet, 17 evden hırsızlık ve 29 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Yıkımı süren binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyorlarYıkımı süren binalarda tehlikeye aldırmadan hurda topluyorlar
Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Gece Kartalları Görev başında sahur istanbul Ramazan sahur

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Meral Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık FETÖ'den tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Osmaniye CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Kilis CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Karabük CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Yalova CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.