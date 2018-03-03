Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay 28 Şubat Günü Esenyurt’a bağlı Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Tecavüze uğradığı iddia edilen Merve D. isimli genç kadın Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında çalışıyordu.
İddialara göre, 28 Şubat Günü Merve D. isimli kadın, aynı mekânda bodyguard olarak çalışan E.K. ve Ü.K. kuzenler tarafından Esenyurt’ta bulunan adrese götürüldü.
TECAVÜZE UĞRADIĞI İDDİASIYLA POLİSE BAŞVURDU
Merve D. söz konusu adreste tecavüze uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekipleri, genç kadının tecavüze uğradığı adresi belirledi. Yapılan belirlemeler üzerine E.K. ve Ü.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Sözcü'de yer alan habere göre, şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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