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Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'daki bir eğlence mekanında bodyguardlık yapan ve kuzen oldukları öğrenilen iki şüpheli yine aynı mekânda çalışan bir kadına Esenyurt'ta tecavüz ettiği iddia edildi. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay 28 Şubat Günü Esenyurt’a bağlı Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Tecavüze uğradığı iddia edilen Merve D. isimli genç kadın Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanında çalışıyordu.

İddialara göre, 28 Şubat Günü Merve D. isimli kadın, aynı mekânda bodyguard olarak çalışan E.K. ve Ü.K. kuzenler tarafından Esenyurt’ta bulunan adrese götürüldü.

TECAVÜZE UĞRADIĞI İDDİASIYLA POLİSE BAŞVURDU

Merve D. söz konusu adreste tecavüze uğradığını belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Müdürlüğü ekipleri, genç kadının tecavüze uğradığı adresi belirledi. Yapılan belirlemeler üzerine E.K. ve Ü.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Sözcü'de yer alan habere göre, şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
VAROŞ ESENYURTUN kaşları KARA saçları sarı PAÇOZLARI esrarı içip içip öle gidersen herkesle ummadığını yersin bu varoş kadınların salaklığı yokmu ne bekliyordun barda çalışıp esarar içtiğin adamdan sen nesinki adam ne olsun iyi olmuş diğer KAŞLARI KARA SAÇLARI SARI ESMER varoş kızlarına DERS OLSUN
hergün tecavüz hergün hırsızlık hergün savaş hergün olay !!! ne olucak bu halimiz !
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