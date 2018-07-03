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Gece ters yola giren otomobil kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Gece ters yola giren otomobil kamerada

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten giden otomobil, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Denizli- Antalya karayolu Karataş mahallesi Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinde ters istikamette ilerleyen otomobil, tehlikeli anlar yaşamasına neden oldu.

Ters şeritteki otomobili gören bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

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şerit Ters trafik yön

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