Gece yarısı 4 ayrı ilde 5 feci kaza: 6 ölü, 18 yaralı

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada, sürücü Yıldırım ile aynı araçta bulunan Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan petrol istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Gaziantep'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Adana otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yapmak isterken çarpıştı. Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA / AA)