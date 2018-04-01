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Gece yarısı 4 ayrı ilde 5 feci kaza: 6 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 04:13 | Son Güncelleme

Konya, Mersin, Denizli ve Gaziantep'te meydana gelen kazalarda 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Karapınar Karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karapınar istikametinden Ereğli istikametine giden Ahmet Domurcuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet Domurcuk olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Mikail Y. ve Ali G. yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 2 ÖLÜ

Mersin'de bir otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Türbesi yakınlarında, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.

Mersin’de otomobil dereye uçtu: 2 ölü

İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, otomobili sudan çıkarırken, araçta bulunan Uğur A. ile Abdulkerim Y. hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DENİZLİ'DE DE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Bekir Öztürk yönetimindeki 09 BE 114 plakalı otomobil, Denizli Caddesi'nde bulunan refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada, otomobilin ön camından fırlayan Cennet Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

denizli

Yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile yanında bulunan Yaşar Öztürk ve İrem Kocabıyık 112 Acil Sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KONYA'NIN KULU İLÇESİNDEKİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Deniz Dere Yıldırım yönetimindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Olof Palme Bulvarı'nda, Adalet Bilici idaresindeki 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra, alt geçidin merdivenlerine düştü.

Kazada, sürücü Yıldırım ile aynı araçta bulunan Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve Güllü Eroğlu yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

konya

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan petrol istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Gaziantep'te, aynı yönde ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı 

Kaza, Gaziantep-Adana otoyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs, 'U' dönüşü yapmak isterken çarpıştı. Kazada kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Mersin Denizli trafik kazası

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