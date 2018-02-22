Gece yarısı korkutan patlama! Yaralılar var

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekipler doğalgazı kesti. Akşam saatlerinde ise doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.
5 katlı binanın 3’üncü katında meydana gelen patlamada 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Binada ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama anında sokakta bulunan bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Yaralılardan 5’i yüksek İhtisas Hastanesi’ne. durumu ağır olan 2 kişi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olaydan sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Emniyet Müdürü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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