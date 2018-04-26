HABER

Geçen hafta Google’da en çok aranan konular belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 09:58 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız hafta Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.Interpress’in Google Türkiye’den elde ettiği verilere göre 16 Mart - 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.

Geçen hafta Google’da en çok aranan konular belli oldu

Geride bıraktığımız hafta Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu.
Interpress’in Google Türkiye’den elde ettiği verilere göre 16 Mart - 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan konu ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ oldu. Geçen haftanın en çok merak edilen bir diğer konusu ‘Avicii neden öldü?’ olurken evinde ölü olarak bulunan dünyaca ünlü DJ ile ilgili çıkan haberler ve hayatı en çok aranan başlıklar olarak dikkat çekti.
Her yıl 22 Nisan’da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Günü’ geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında yer alırken ülke gündemine damga vuran ‘Erken seçim’ konusunun da en çok aranan konular arasında yer aldığı belirlendi. Geçen haftanın Google’da gündemi en çok meşgul eden bir başka konusu paylaştığı video ile bir anda olay olan ‘Esra Ersoy’ olurken Veliaht Prens Selman’a karşı darbe düzenlendiği iddiaları ile gündeme gelen bir diğer başlık ‘Suudi Arabistan darbe’ olarak öne çıktı.
Geçen hafta Google’da en çok aranan ilk 10 konudan diğerlerinin ise sırasıyla ‘Ramazan Bayramı 2018’, ‘Üniversite sınavı ne zaman 2018, YKS’, ‘İyi Parti seçime girebilecek mi’ ve ‘Güneş Motel’ olarak tespit edildi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
Erdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumuErdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı istifa etti.

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Yol verme kavgasında dehşet saçtı!

Yol verme kavgasında dehşet saçtı!

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.