Geçen yıl 207 çevreci cinayete kurban gitti

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu "Global Witness", geçen yıl dünya genelinde 207 çevrecinin öldürüldüğünü açıkladı.
Kuruluşun açıkladığı rapora göre, 22 ülkede yapılan araştırmalarda, çevrecilerin en çok cinayete kurban gittiği ülke Brezilya. Ülkede 2017'de 57 çevreci aktivist katledildi.
Latin Amerika bölgesinde Brezilya'yı 24 cinayetle Kolombiya takip ediyor. Kolombiya'yı da 15 cinayetle Meksika izliyor.
- Asya'da en çok çevreci cinayeti Filipinler'de
Rapora göre, Asya kıtasında en çok çevreci aktivistin öldürüldüğü ülke Filipinler. Filipinler'de geçen yıl 48 aktivist öldürüldü. Ülkede cinayete kurban giden aktivist sayısı, önceki yıla göre yüzde 71 arttı.
Afrika kıtasında ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 12 aktivist öldürüldü. Kıtada en fazla cinayet bu ülkede yaşandı.
Dünya genelinde geçen yıl toplam 207 çevrecinin cinayete kurban gittiği belirtilen rapora göre, elde edilen veriler doğrultusunda her hafta dünyada 4 çevreci öldürülüyor.
Cinayete kurban giden aktivistler, doğa arazilerilerinin dev tarım projeleri için kullanılmasına, petrol sahaları için açılmasına, ormanların yağmalanmasına, ağaçların kesilmesine, maden ocakları faaliyetlerine karşı çıkıyordu.
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