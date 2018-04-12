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Geçici Geri Gönderme Merkezi’nin yeri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi’nin yeri belli oldu.Iğdır’a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi’nin yeri belli oldu.
Iğdır’a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemizde yakalanan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar ilimizde ’Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezin kurulması Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ilimiz Doğubeyazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için ’Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulma faaliyetine başlanmıştır. Söz konusu göçmenlerin merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” denildi.

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