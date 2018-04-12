Iğdır’da göçmenler için kurulacak olan Geçici Geri Gönderme Merkezi’nin yeri belli oldu.
Iğdır’a kurulması planlanan “Geçici Geri Gönderme Merkezi” hakkında Iğdır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemizde yakalanan göçmenlerin ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar ilimizde ’Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulması kararlaştırılmıştır. Merkezin kurulması Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede 5 bin kişilik merkezin kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, ilimiz Doğubeyazıt-Iğdır karayolu güzergahında bulunan Erhacı bölgesinde göçmenler için ’Geçici Geri Gönderme Merkezi’ kurulma faaliyetine başlanmıştır. Söz konusu göçmenlerin merkez içerisindeki iş ve işlemleri yürütülecek, ülkelerine iade işlemleri yapılana kadar merkezde barınma, yeme, içme, sağlık işlemleri yapılacak olup, hiçbir şekilde merkez dışına çıkmalarına müsaade edilmeyecektir” denildi.
ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!
İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!
Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum