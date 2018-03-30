Geçici personelin sözleşmeli statüye alınması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4C statüsünün tamamen kaldırıldığını, yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bundan sonra özelleştirme uygulamaları sonucunda iş akitleri feshedilecek işçilerin “sözleşmeli personel”olarak istihdam edilmesine imkan sağlandığını, halen kamu kurumlarında “geçici personel” statüsünde istihdam edilenlerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geçici personelin sözleşmeli statüye alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca çalışan “geçici personel”in özelleştirme uygulamaları sonucu istihdam edilenler de dahil olmak üzere aynı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 4C statüsü tamamen kaldırılmış olup; yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bundan sonra özelleştirme uygulamaları sonucunda iş akitleri feshedilecek işçilerin “sözleşmeli personel” olarak istihdam edilmesine imkan sağlanarak, halen kamu kurumlarında “geçici personel” statüsünde istihdam edilenlerin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında “geçici personel (4C)” olarak çalıştırılmakta olanlar “anketör”, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında ve özelleştirme uygulamaları sonucu kamu kurumlarında “geçici personel (4C)” olarak çalıştırılmakta olanlardan lise ve altı öğrenim görmüş olanlar “idari destek görevlisi”, yükseköğrenim görmüş olanlar ise “idari büro görevlisi” unvanlı“sözleşmeli personel (4B)” pozisyonlarına geçirilecek.

Bu kapsamda “geçici personel (4C)” olarak çalıştırılmakta iken “sözleşmeli personel (4B)” pozisyonlarına geçirilenlerin mevcut ücretlerine kıyasla yüzde 10 oranında artış yapılacak. “Geçici personel (4C)” statüsünden “sözleşmeli personel (4B)” statüsüne geçirilen çalışanlar, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nden 4B statüsünde çalışanlara yönelik tüm sosyal haklardan faydalanacak. “Geçici personel (4C)” statüsünden “sözleşmeli personel (4B)” statüsüne 2 Nisan 2018 tarihinde geçirilecek olan çalışanlar, mevcut görevlerimi yürütmeye devam edecek. Ayrıca 4B statüsünde çalışanların izinleri konusunda hazırlıkları devam eden düzenleme tamamlandığında söz konusu düzenlemenin getireceği izin hakları 4C’den 4B’ye geçen çalışanlar için de geçerli olacak.