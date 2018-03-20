Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğdu, ’’Beynimiz geleceği planlamak için geçmişinden ve hatıralarından beslenmek ister; sürekli kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nasıl biri olduğumuzu belirleyen verileri toplayıp, her an yeniden kim olduğumuzu kurar. Geçmiş bize nasıl anlatıldıysa çoğunlukla öyle olduğuna inanmak isteriz; olduğu gibi değil’’ dedi.

Son günlerde popüler olan ’soyağacı araştırması’ toplumun yoğun ilgisini çekti. O denli ilgisini çekti ki sistem yoğun talebi karşılamakta zorlandı. Soy ve kişi hakkında açıklamalar yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğdu, "Beynimiz geleceği planlamak için geçmişinden ve hatıralarından beslenmek ister; sürekli kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nasıl biri olduğumuzu belirleyen verileri toplayıp, her an yeniden kim olduğumuzu kurar. Geçmiş bize nasıl anlatıldıysa çoğunlukla öyle olduğuna inanmak isteriz; olduğu gibi değil’’ dedi.

Dr. Erdoğdu, kurgularımızın gerçeklerin önüne geçebileceği tespitinin bu noktada önemli olduğunu ifade etti.

’’Kendi yolumuzu bulmaya ihtiyacımız var’’

Herkesin kendi yolunu bulmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dr. Zeynep Erdoğdu, ’’Eğer, büyükanne-büyükbabalarımız, anne-babalarımız gibi davranmaya çalışırsak geçmişi tekrarlıyor oluruz; tam tersi zıt yönde davranmak için uğraşırsak bu da direnç arzumuzu gerçekleştirmiş olur. Bunlardan ne birini ne de diğerini yapmadan kendi yolumuzu bulmaya ihtiyacımız vardır. Ayrı ayrı kuşaklar isimleri ile tanınabilir; fakat asıl ihtiyacımız tutarlı bir bütünlük değil midir? Zira bütün kuşaklar bütünlük içindeki yerini almıştır. Bu birlik içinde o zamana değin anlaşılmaz olan her ayrıntı kendi yerini bulmuş olur’’ dedi.

Dr. Erdoğdu sözlerine şöyle devam etti: ’’Büyüklerin bir sonraki nesli kontrol etme ihtiyacı, onu kendi inanç ve doğruları konusunda yönlendirmesi ve onların da kendileri gibi olmasını sağlamaya çalışması bir çeşit kendini onaylama gayretidir. Farklılaşan ve başka doğrulara inanan yeni nesillerin varlığı, büyüklerin kendi yaşam biçimleriyle ilgili şüphe duymalarına ve anlamsız bir hayat yaşamış olabileceklerine dair korku hissetmelerine neden olabilir. Peki; nereye kadar soy? Neden soy? Nedir bu soyağaçlarımızı öğrenme merakımız? Şimdiye kadar bu merakımız neredeydi? Geçmişin mirası ile övünmeye çalışırken gelecek nesiller için ne yapıyoruz? Bütünlüğün içindeki kendi yerimizin ne kadar farkındayız? Sorumluluğumuz yalnız kendi soyağacımız ile sınırlı mı?’’.