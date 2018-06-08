"Geçmiş Zaman Olur Ki" Sivas'ta sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı tiyatro oyununu tiyatroseverler ile buluşturacak.
SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sahnelediği 4 farklı oyunuyla, sanatseverlerin yoğun ilgi ve beğenisini toplayan SDT, mayıs ayında tiyatro sezonunun sona ermesine rağmen, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün “nöbetçi tiyatro” uygulaması kapsamında perdeleri kapatmadı.
1 Temmuz’a kadar nöbetçi tiyatro olarak sanatseverlerle buluşacak olan SDT, Sivaslıları yepyeni bir oyunla buluşturmak için gün sayıyor.
Türk geleneksel tiyatrosunun orta oyun türünün farklı bir yorumlanması olan “Geçmiş Zaman Olur Ki” isimli oyun, 10 Haziran Pazar saat 21.30’da perdelerini açacak.
Ankara Devlet Tiyatrosunda (ADT) sanatçı ve yönetmen olarak görev yapan, orta oyununun günümüzdeki en önemli temsilcisi Münir Canar’ın kaleme aldığı “Geçmiş Zaman Olur Ki” adlı oyunu, SDT’nin başarılı oyuncusu Burak Fındıkcı yönetiyor.
Ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan oyunun davetiyeleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan SDT gişesinden temin edilebilecek.
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