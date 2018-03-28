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Gediz Belediyesi 1970 depreminde ölenler için mevlit okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Gediz Belediyesi 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde ölen vatandaşlar için depremin yıldönümünde mevlit okutup helva ikramında bulundu.1970 Gediz depreminde ölen vatandaşlar için her yıl mevlit okuttuklarını belirten Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “28 Mart 1970 tarihinde Gediz’in tamamen yıkılmasına yol açan ve bin 70 vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı günü unutmayan halkımız yaralarını sarmış, ama o günü hiç unutmamıştır.

Gediz Belediyesi 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde ölen vatandaşlar için depremin yıldönümünde mevlit okutup helva ikramında bulundu.
1970 Gediz depreminde ölen vatandaşlar için her yıl mevlit okuttuklarını belirten Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “28 Mart 1970 tarihinde Gediz’in tamamen yıkılmasına yol açan ve bin 70 vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı günü unutmayan halkımız yaralarını sarmış, ama o günü hiç unutmamıştır. Her aileden bir insanımızı kaybettiğimiz o günün yıldönümünde ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için Ulucami de mevlid-i Şerif kıraat olunarak, gelen vatandaşlarımıza helva ikramında bulunulmuştur. Yüce Allah’ın bu millete tekrar böyle acılar yaşatmamasını diliyor ve dua ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz” dedi.

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