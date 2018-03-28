Gediz Belediyesi 1970 depreminde ölenler için mevlit okuttu

Gediz Belediyesi 28 Mart 1970 yılında meydana gelen depremde ölen vatandaşlar için depremin yıldönümünde mevlit okutup helva ikramında bulundu.
1970 Gediz depreminde ölen vatandaşlar için her yıl mevlit okuttuklarını belirten Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, “28 Mart 1970 tarihinde Gediz’in tamamen yıkılmasına yol açan ve bin 70 vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı günü unutmayan halkımız yaralarını sarmış, ama o günü hiç unutmamıştır. Her aileden bir insanımızı kaybettiğimiz o günün yıldönümünde ebediyete intikal eden vatandaşlarımız için Ulucami de mevlid-i Şerif kıraat olunarak, gelen vatandaşlarımıza helva ikramında bulunulmuştur. Yüce Allah’ın bu millete tekrar böyle acılar yaşatmamasını diliyor ve dua ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz” dedi.
İsrail'den flaş açıklama! 'Saldırılara yeniden başladık'
SSCB'den sonra Rusya'dan bir ilk! Amerika'ya uçtular...
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti
Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum