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Gediz depreminin yıl dönümünde lokma hayrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Kütahya Gediz Derneği, 28 Mart 1970 yılında yaşanılan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği Gediz depremin yıl dönümünde Sevgi Yolu üzerinde depremde yaşamını yitirenler için dua edip, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.Gedizliler Derneği tarafından her yıl düzenlenen dua ve lokma ikram programı, hava durumu gözetilerek bu yıl 31 Mart’ta gerçekleştirildi.Kütahya’da yaşayan Gedizlilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programda Gedizliler Derneği Başkan Vekili Ali Yerli, yaptığı açıklamada, "28 Mart 1970 yılında yaşanan 7.2 şiddetindeki Gediz Depreminde, bin 86 vatandaşın hayatını kaybetti, bin 258 kişinin yaralandı, 9 bin 743 binanın yıkıldı, 17 bin 689 orta ve az hasarlı bina oluştu.

Gediz depreminin yıl dönümünde lokma hayrı

Kütahya Gediz Derneği, 28 Mart 1970 yılında yaşanılan ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği Gediz depremin yıl dönümünde Sevgi Yolu üzerinde depremde yaşamını yitirenler için dua edip, vatandaşlara lokma ikramında bulundu.
Gedizliler Derneği tarafından her yıl düzenlenen dua ve lokma ikram programı, hava durumu gözetilerek bu yıl 31 Mart’ta gerçekleştirildi.
Kütahya’da yaşayan Gedizlilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programda Gedizliler Derneği Başkan Vekili Ali Yerli, yaptığı açıklamada, "28 Mart 1970 yılında yaşanan 7.2 şiddetindeki Gediz Depreminde, bin 86 vatandaşın hayatını kaybetti, bin 258 kişinin yaralandı, 9 bin 743 binanın yıkıldı, 17 bin 689 orta ve az hasarlı bina oluştu. Sonuç olarak Gediz’in tamamına yakını yıkılmıştır. Bin 86 vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı günü unutmadık, unutmayacağız. Devletimizin ve milletimizin yardımları ile Gediz Halkı, yaralarını sarmıştır. Gediz deprem bölgesinde bulunduğu gerçeğini unutmadan, geleceğine bu bilinçle yaklaşmalıdır. Hem bizler hem çocuklarımız depremler konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlem ve tedbirler konusunda her daim hazırlıklı olmalıyız. Derneğimizin 2018 projelerinden biri olan deprem bilgilendirme seminerleri bu bağlamda büyük önem arz etmektedir.
Son olarak Gedizliler Derneği olarak bizde acı hatıraları olan, neredeyse her aileden bir insanımızı kaybettiğimiz 1970 Gediz depreminin yıldönümünde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu. (EFE)

Gediz depreminin yıl dönümünde lokma hayrı

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