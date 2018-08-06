İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'un ilk defa geçen yıl göç verdiğini belirterek, "İstanbul aldığından daha fazla dışarı göç verdi, 50 bin civarında. İstanbul'un nüfusu da artıyor. Bu daha çok İstanbul'da doğanların etkilediği bir nüfus artışı. İstanbul'un nüfusu ne zaman azalır? İstanbul'a geliş sebeplerimizi azalttığımız zaman azalır. Bu da hamdolsun son 15-20 yılda gerçekleşti." dedi. Vali Şahin, İbn Haldun Üniversitesi'nin lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek amacıyla Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel'de düzenlediği "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"ne katıldı. Şahin, İbn Haldun Üniversitesi'nin başından itibaren hedefini çizdiğini, sınırlarını belirlediğini, önemli bir misyonu üstlendiğini ifade etti. Kendi meslek seçimini anlatan Şahin, şunları söyledi: "Kaymakamlık mesleğini bilerek, isteyerek seçtim. Zevk alarak yaptığım bir meslek. Tercih etmemin sebebi de şuydu. Sosyal bir meslek olması, insana dokunması, insana hizmet noktasında bana göre en elverişli meslek olmasıydı.

İnsana dokunma noktasında kaymakamlık kadar müsait olmadığı için hukuk okumama rağmen, bu alanla ilgili bir iş yapmaya yönelmedim. Zaman zaman sıkıntılar da çektik bu meslekte ama hiçbir zaman bu tercihimden dolayı pişmanlık duymadım. Hayatta her şey sadece hesap ve kitap üzerine düz bir alanda yürümüyor. İnsanların sosyal tarafı da desteklenmeli ve ihmal edilmemeli. Bir garibanın ihtiyacını giderdiğiniz zaman o toplum birçok hastalıktan daha başından kurtulmuş olur." - "En büyük hocalarımız Anadolu oldu" İstanbul Valisi Şahin, bugünkü kariyerine gelmesinde formal eğitimin dışında kendisine en büyük katkının ne olduğunun sorulması üzerine, "Formal eğitim dışında en büyük hocalarımız Anadolu oldu. Anadolu'da yaşayan insanlar, bilge insanlar... Bazen köyde öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz ki size kitaplar dolusu bilgiyi, tecrübeyi üç cümle ile aktarıyorlar. Öbür taraftan o toplumun ihtiyaçları, sizi birtakım şeyleri hem yapmaya hem de öğrenmeye sevk ettiği için çok önemli." dedi. "İstanbul'u yönetmenin en keyifli ve en sıkıntılı yönleri nelerdir?" sorusuna Şahin, şu yanıtı verdi:

"İstanbul sürprizler şehri ama çok bereketli de bir şehir. Her şeyin eninin bulunduğu, yani en iyinin de en kötünün de bulunduğu, en zorun da en kolayın da bulunduğu bir şehir. İstanbul'da özellikle 2014 sonrasında çok zorlu, stresli ve sıkıntılı günler geçirdik. Ama İstanbul'un kendi bereketi, yönetim gelenekleri var. Aslında yönetici olarak biz de tam tespit edemesek de kendi dengeleri var. İstanbul'da o dengelere biraz dikkat ettiğiniz zaman birtakım zorluklar, İstanbullunun da İstanbul'un kendi medeniyet ve kültür birikiminin de açtığı yolla çok rahatlıkla çözülebiliyor." Vali Şahin, bir öğrencinin sorusu üzerine "Köydeki gencin, şehirdeki gence göre birtakım mağduriyetleri, mahrumiyetleri var ama belki de sizin şanssızlığınız modern teknolojiyle kuşatılmanızdır. Belki de onlardan çok size acımak lazım, size yardımcı olmak lazım diye düşünüyorum doğrusu. Ama bu durum her iki halde avantaja çevrilebilir." ifadelerini kullandı. - "İstanbul ilk defa geçen yıl göç verdi" Bir öğrencinin, nüfus yoğunluğunu dengelemek amacıyla devletin aldığı tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Şahin, şunları söyledi:

"İstanbul'a pasaport vereceğiz cevabını beklemiyorsunuz benden. İstanbul cazip bir şehir. Herkes burada yaşamak, yerleşmek ve teneffüs etmek istiyor. İstanbul bir fırsatlar şehri. Ulaşım açısından jeopolitik noktada, tabii güzellikleri itibarıyla da böyle. İstanbul ilk defa geçen yıl göç verdi. İstanbul aldığından daha fazla dışarı göç verdi, 50 bin civarında. İstanbul'un nüfusu da artıyor. Bu daha çok İstanbul'da doğanların etkilediği bir nüfus artışı. İstanbul'un nüfusu ne zaman azalır? İstanbul'a geliş sebeplerimizi azalttığımız zaman azalır. Bu da hamdolsun son 15-20 yılda gerçekleşti. Onun için de göç verdik. İstanbul'a niye geliyordu insanlar, iş bulmak için geliyordu. Şimdi Anadolu'da birçok ilimiz toplanma noktaları haline geldi. Bu da sanayi ve yatırıma verilen hükümet teşvikleriyle sağlandı." - "Benim için çok uzun bir geceydi" İstanbul Valisi Vasip Şahin, kentteki tarihi eserlerin durumuna ilişkin soruyu yanıtlarken, kendi öğrencilik dönemine kıyasla, tarihi eserlerin durumunun çok daha iyi olduğunu anlattı.

İstanbul'da 2-3 bin tarihi eserin onarıldığını ve onarılmayı bekleyen birçok tarihi eserin olduğunu dile getiren Şahin, "1980'li yıllarda tarihi yarımadayı genellikle bilerek gezerdim. O gün hiç görmediğim, bugün gün yüzüne çıkan çok sayıda tarihi eser varmış. Ya önünde bir büfe ya bir seyyar satıcı ya da önünü bir mağaza kapatmış. O gün görmediğimiz birçok tarihi eser ihya edildi." dedi. Zor durumlarda nasıl karar aldığına ilişkin soru üzerine Şahin, şunları kaydetti: "Belki mesleki tecrübe, birikim belki de refleks kazandırıyor ama biraz da toplumu tanımanın getirdiği bir kolaylık bu. Ama tabii ki kolaylık dememe rağmen çok zorlandık, sıkıntılar çektik ülke olarak. Bunun yönetici boyutunda olmak apayrı bir sıkıntıydı. 15 Temmuz gecesi benim için çok uzun bir geceydi. Belki yeniden ifade edilmesi gereken bir geceydi. 400'ün üzerinde telefon görüşmesi yapmışım. Tüm bunlar o krizi, o kalkışmayı önlemeyi yönetme adına yapılmış işlerdi. 2013 Gezi tartışması Anadolu'ya da sirayet etti. Malatya'da da Gezi benzeri olay yapmak isteyen bir grup çıktı. Onlarla olan yönetme mücadelemizde Cenabıhak yardım etti. Kimsenin burnu kanamadan, olaylar büyümeden belli bir noktada tuttuk ve söndürdük."