'Geleceğim Sosyal Bilimler' Zirvesi lansmanı yapıldı

Fikren bağımsız bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen zirve 4,5,6 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Lansmanda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, sosyal bilimlerin önemine dikkat çekerek, hedeflerini anlattı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve üniversitenin tanıtım filmi ile başlayan lansmana, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenleri katıldı.

Geceye katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan,"Maalesef bugünkü hocalarımız, ben de dahil, eğitimimizi batı medeniyetinin akademisyenlerinin yazdığı kitaplarla geliştirdik, tamamladık. Şimdi yeniden bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Bu kitapları İbn Haldun Üniversitesi'nden yetişen öğrenciler yazacak" dedi.

"KENDİ KİTAPLARIMIZIN YAZILMASI GEREKİYOR"

Lansmanın açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili N. Bilal Erdoğan, "Sosyal bilimler önemli çünkü medeniyetimizi ihya mücadelesinde artık kendi mefkûremizi yeniden oluşturmak zorundayız. Maalesef hocalarımda burada kusura bakmasınlar, bugünkü hocalarımız, ben de dahil eğitimimizi batı medeniyetinin akademisyenlerinin yazdığı kitaplarla geliştirdik, tamamladık. Şimdi yeniden bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Bu kitapları kimler yazacak? İşte İbn Haldun Üniversitesi'nden yetişen öğrenciler yazacak. Onun için bu ideali kuşanabilecek olan, kendine ilmi kariyer edinecek olan, hayatını ilme vakfetmeye hazır olan parlak öğrencileri İbn Haldun Üniversitesi'yle tanıştırmak istiyoruz. Onun için 'Geleceğim Sosyal Bilimler' Zirvesi tam anlamıyla üniversiteyi bütün yönleriyle öğrencilere tanıtmak üzere tasarlandı" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ DOĞRU YÖNLENDİRMEK YÖNETİCİLERİN GÖREVİDİR"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Üniversite yönetimi olarak gelen öğrencilere iyi bir eğitim vermek, bizim görevimiz. Ancak ülkemizde gerçekten sosyal bilimler adına yeteneği, ilgilisi olan öğrencilerimizin ortaokuldan itibaren doğru yönlendirilmesi ortaöğretim yöneticilerimize kalıyor" diye konuştu.