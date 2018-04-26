"Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan, sosyal bilimlerin önemine işaret ederek, "Medeniyetimizi ihya mücadelesinde artık kendi mefkuremizi yeniden kurgulamak, oluşturmak zorundayız. Eğitimimizi hep Batı medeniyetinin yazdığı kitaplarla tamamladık şimdi bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Peki bunu kimler yapacak? İşte bunu, İbn Haldun Üniversitesi'nden yetişen öğrenciler yapacak." dedi. İbn Haldun Üniversitesi tarafından 4-5-6 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek ve sosyal bilimler alanına ilgi duyan lise son sınıf öğrencileri ile akademisyenleri bir araya getirecek "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nin tanıtımı, İTO Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin çok iddialı uluslararası bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu belirterek, zirveyle üniversiteyi tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Erdoğan, çok kısıtlı sayıdaki yıldız öğrencilere, çok büyük imkanlar sağladıklarının altını çizerek, bu nedenle doğru öğrencilerin üniversiteyi doğru tanımasının yolunun zirveden geçtiğini dile getirdi.

Tanıtıma katılan öğretmenlerden, geleceğini sosyal bilimlerde gören parlak öğrencileri, İbn Haldun Üniversitesi'ne yönlendirmelerini isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sosyal bilimler önemli, çünkü medeniyetimizi ihya mücadelesinde artık kendi mefkuremizi yeniden kurgulamak, oluşturmak zorundayız. Eğitimimizi hep Batı medeniyetinin yazdığı kitaplarla tamamladık şimdi bize ait kitapların yazılması gerekiyor. Peki bunu kimler yapacak? İşte bunu, İbn Haldun Üniversitesi'nden yetişen öğrenciler yapacak. Onun için kendini bu ideale, ilmi kariyere verecek, hayatını ilme vakfetmeye hazır olan parlak öğrencileri, İbn Haldun Üniversitesi ile tanıştırmak istiyoruz. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi de bu amaçla tasarlandı." Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin medeniyet ihyası yolculuğunda doğru zamanda kurulmuş bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "İstanbul bizim medeniyet merkezimiz. Herkes Türkiye'ye bakıyor, Türkiye'den çok büyük beklentiler var. Bu beklentilerin, bu büyük hedeflerin içini dolduracak, destekleyecek ve sürdürülebilir çalışmaları yapacak gençler, düşünce insanları ve aydın kişiler bu üniversiteden yetişecek." diye konuştu.

- "İbn Haldun Üniversitesi, bir sosyal bilim üniversitesidir" İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Sosyal Bilimler Zirvesi'nin ikincisini yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, zirveyi geleneksel hale getirmeyi planladıklarını dile getirdi. Şentürk, zirveyi düzenlemekteki amaçlarının Türkiye'deki lise son sınıftaki öğrencilerinin üniversite tercihlerini yaparken sosyal bilimleri daha iyi tanımaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Aynı zamanda amacımız, öğrencilerin, bir sosyal bilimcinin ne iş yaptığını daha iyi öğrenmeleri ve başarılı sosyal bilimcilerle tanışmaları, onları somut olarak görmeleri ve bunun sonucunda da üniversite tercihlerini profesyonellerle yapmalarını sağlamaktır. İbn Haldun Üniversitesi, bir sosyal bilim üniversitesi, tıp ve mühendislik fakültesi yok, bunun dışında hukuk, İslami bilimler, iletişim, eğitim, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat gibi bölümlerimiz var. Geçen yıl bütün öğrencilerimizi burslu olarak aldık, bu yıl da burslu olarak alıyoruz. Öğrencilerimize, Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim veriyoruz, bu dilleri öğrenme mecburiyetleri var."

- "Amacımız zeki öğrencileri sosyal bilimler alanına yönlendirmek" Öğrencilerinin yüzde 37'sinin yurt dışından gelen uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Şentürk, şu bilgileri verdi: "Hedefimiz, yeni İbn Haldunlar, başarılı sosyal bilimciler yetiştirmek. Çünkü şu anda ülkemizin, İslam dünyasının ve insanlığın karşılaştığı sorunların büyük çoğunluğu sosyal, hukuk, eğitim, iktisat ve dinle ilgili. Bu sorunların çözümü için en zeki, en başarılı lise son sınıf öğrencilerimizi sosyal bilimler alanına yönlendirmemiz ve bunları en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu maksatla bin öğrenciyi 4-5-6 Ağustos'ta Ataköy Grand Sheraton Otel'de toplayacağız, 3 gün boyunca sosyal bilimler alanlarında atölye çalışmaları yapılacak. Başarılı sosyal bilimciler, öğrencilerimizle tanışacak ve onlarla konuşacak. Böylece sosyal bilimler alanına ilgi duyan öğrenciler, 3 gün boyunca tanınmış sosyal bilimcilerle vakit geçirecek. Sosyolog nedir, neye yarar? Ekonomist nedir, ne yapar? Bir insan neden ekonomi tercih etmelidir? Hukukçu nedir, ne yapar? Bizzat yaşayan örneklerle görecek ve bilinçli tercih yapmış olacak. Amacımız sosyal bilimi tercih ettirmek ve başarılı zeki öğrencileri sosyal bilimler alanına yönlendirmek."