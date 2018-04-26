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Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi tanıtımı gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi, düzenlenen program ile İstanbul’daki milli eğitim müdürlerine, lise müdürlerine, müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi tarafından, sosyal bilimlerin önemini anlatmak ve lise son sınıf öğrencileri arasından geleceğin yıldızlarını bulmak amacıyla, 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi, öncesi düzenlenen program ile İstanbul’daki milli eğitim müdürlerine, lise müdürlerine ve müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.Programa İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler katıldılar.Programın açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, çok kısıtlı sayıda yıldız öğrencilere çok geniş imkanlar sağladıklarını vurgulayarak, "Çok büyük ufuklar vaad ediyoruz.

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi tanıtımı gerçekleşti

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi, düzenlenen program ile İstanbul’daki milli eğitim müdürlerine, lise müdürlerine, müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi tarafından, sosyal bilimlerin önemini anlatmak ve lise son sınıf öğrencileri arasından geleceğin yıldızlarını bulmak amacıyla, 4-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi, öncesi düzenlenen program ile İstanbul’daki milli eğitim müdürlerine, lise müdürlerine ve müdür yardımcılarına ve rehber öğretmenlere tanıtıldı.
Programa İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler katıldılar.

Programın açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, çok kısıtlı sayıda yıldız öğrencilere çok geniş imkanlar sağladıklarını vurgulayarak, "Çok büyük ufuklar vaad ediyoruz. Dolayısıyla doğru öğrencilerin bizden haberdar olması bizi doğru tanıması bu etkinliğimizin temel gayesidir. Burada bulunan bütün okul müdürlerimizden, Milli eğitim müdürlerimizden beklentimiz geleceğin sosyal bilimciler zirvesine, sosyal bilimlerin sosyal bilimleri kendisine gelecek gören parlak öğrencileri yönlendirmeleri. Çünkü hakikaten onlarca yıl mühendislik bölümlerinin çok büyük bir teveccüh olduğu ülkemizde, gençlerimizin kariyer kaygıları sebebiyle yanlış tercihler yaptığını gördük. Örneğin, aslında çok iyi senarist olacağı şuan da belli olan ama mühendislik okumuş tanıdıklarınız vardır. Benim var. Aslında çok iyi yönetici olacakken bir fabrikanın gıda mühendisliği laboratuvarında takılmış kalmış gençlerimiz, insanlarımız var. Dolayısıyla öncelikli olarak sosyal bilimler neden önemli, bunda mutabık kalmak istiyoruz" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, programda yaptığı konuşmada sosyal bilimler zirvesini geçen sene birincisini yaptıklarını söyleyerek, "Bu sene ikincisini yapıyoruz. İnşallah bunu her sene yapmayı planlıyoruz. Bu zirveyi düzenlemekten maksadımız Türkiye’deki lise son sınıf öğrencilerinin üniversite tercihlerini yaparken sosyal bilimlerin ne olduğunu daha iyi tanımaları, bir sosyal bilimci ne iş yapar, bunu daha iyi öğrenmeleri ve başarılı sosyal bilimcilerle tanışmaları, onları somut olarak görmeleri. Bunun neticesinde de üniversite tercihlerini, bölüm tercihlerini profesyonellerle yapmaları, onlara danışarak yapmaları, amacımız bu" ifadelerini kullandı.
Şentürk sözlerine şöyle tamamladı: "Bildiğiniz gibi İbn Haldun Üniversitesi bir sosyal bilimler üniversitesi. Mühendislik ve tıp fakültesi yok. Bunun dışında hukuk, islami ilimler, iletişim, eğitim, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, karşılaştırmalı edebiyat gibi bölümlerimiz var. Biz bütün öğrencilerimizi burslu olarak geçen sene aldık. Bu sene de tamamını burslu olarak alıyoruz. Öğrencilerimize üç dilde eğitim veriyoruz. Türkçe, Arapça ve İngilizce öğrenme mecburiyeti var. Bu üç dili bir imkan olarak sunuyoruz. Şuan da öğrencilerimizin yüzde 37’si uluslararası öğrenciler. Böylece uluslararası bir ortamı öğrencilerimize sunuyoruz. Hedefimiz yeni İbn Haldunlar yetiştirmek. Başarılı sosyal bilimciler yetiştirmek. Çünkü şu anda ülkemizin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın karşılaştığı sorunların büyük çoğunluğu sosyal sorunlar, hukuki sorunlar, eğitim ile ilgili sorunlar, iktisat ile ilgili sorunlar, din ile ilgili sorunlar. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için bizim en zeki, en başarılı lise son sınıf öğrencilerimizin sosyal bilimler alanına yönlendirmemiz. Onları da en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor".
Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi 4-6 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi tanıtımı gerçekleşti

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi tanıtımı gerçekleşti

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