"Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde AA standına ilgi

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getiren "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde, Anadolu Ajansı'nın (AA) açtığı stant ilgi görüyor.

Bu yıl ikincisi Ataşehir'de gerçekleştirilen zirvede atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, seçtikleri alanla ilgili etkileşimli ve uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrenciler, zirvenin yarınki bölümünde de alanında uzman isimleri dinleyerek, merak ettiklerini sorma fırsatı bulacak.

Zirvede Türk Hava Yolları (THY), Turkcell, Türk Telekom, TİKA, Kızılay gibi kurumların yanı sıra AA da stant açtı.

Stantta öğrencilere, AA'da staj ve iş imkanı, Haber Akademisi ile savaş muhabirliği eğitimi hakkında bilgiler veriliyor, AA tarafından basılan fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar hediye ediliyor.

Ayrıca zirve için hazırlanan "Anadolu Ajansı Hatırası" platformuna da öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Lise öğrencileri, özel olarak hazırlanan platformda savaş muhabiri kıyafetleri ve mikrofonla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraflar öğrencilere basılı olarak hediye ediliyor.

