"Geleceğimizi, geçmişin acıları üzerine inşa edemeyiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyanın eski insanları, birlikte yaşama kültürü bakımından 21. yüzyıl dünyasının tamamından daha modern ve daha medenidir. Daha insanidir. Daha becerikli, daha hoşgörülüdür. Bakın bugün Avrupa’da ırkçılık hızlı bir şekilde yükseliyor. Bildiğin ırkçı partileri aşırı sağ diye bir isim vererek makul göstermeye çalışıyorlar." dedi.

Soylu, Türkiye Ermeni Patrikhanesi tarafından Kumkapı'daki patrikhanede düzenlenen iftara katıldı.

Soylu burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun dünyanın en büyük medeniyet markası olduğunu, Türkiye'nin her yerinde katıldığı iftar programlarında birlik ve beraberlik gördüğünü söyledi.

Anadolu'nun üzerinde yaşayanlara bir kimlik kazandırdığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin kıymeti, bizi bu sofralarda bir araya getiren, kendimizi bir yere, buraya ait hissettiren, bize bir kimlik veren asıl özellik; işte bu topraklar üzerinde, bu Anadolu coğrafyası üzerinde birlikte yaşadıklarımız ve hatıralarımızdır. Bu yabana atılacak bir şey değildir. Bu topraklar üzerinde, hemen her dinden, her mezhepten, birçok farklı etnik kökenden insan var. Bu insanlar, bin yıldır buradalar. Sürekli verdiğim bir örnektir; çok dikkat çekicidir, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, gittiği yerleri tarif ederken 'burası Ermeni köyüdür' der, bazı yerlerde 'burası Kürt köyüdür' der, bazı yerlerde de 'burası Türk köyüdür' der. Bunu çok rahat bir şekilde ifade eder. Hayatın olağan akışındandır, sıradandır, zaten normal olandır. Mesela İstanbul ile Ankara’nın tavır farkından sıklıkla bahsedilir. Bu da çok normaldir. Çünkü bu şehrin hamurunda Ceneviz var, Bizans var, Doğu Roma var, Galata var, Pera ahalisi var, Osmanlı var, Ayasofya var, Patrikhane var, Sultanahmet var, Süleymaniye var, Eyüp Sultan var. Elbette ki Osmanlı var."