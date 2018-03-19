Geleceğin basketbolcularına teşvik

Kepez Belediyespor Kulübü’nün 54 ilkokulda yaptığı yetenek taramasında belirlenen 819 öğrenciye spor malzemeleri, basketbol kursu, etüt ve çeşitli sosyal aktiviteler hediye edildi.

Kepez Belediyespor Kulübü’nün futbol, basketbol ve voleybol alanında okullarda yaptığı yetenek taraması projesi devam ediyor. Yetenekleri tespit edilip alanlarında kurs verilen çocuklara, spor malzemeleri, derslerinden geri kalmamaları için etüt eğitimi ve çeşitli gezileri de içeren sosyal aktiviteler hediye edildi.

Okullarda yetenek taraması

Futboldan sonra basketbol alanında da yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla, kulübün antrenörleri 54 okulda yaptığı yetenek taramasında 10 bin öğrenci arasından 819 yetenekli öğrenci belirledi. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında yapılan yetenek taraması sonrası tespit edilen öğrencilerin formaları, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi. Seçilen çocuklar, hazırlanacak program takvimi ile Turgut Özal Spor Salonu’nda basketbol eğitimlerine başlayacak.