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Geleceğin basketbolcularına teşvik

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kepez Belediyespor Kulübü’nün 54 ilkokulda yaptığı yetenek taramasında belirlenen 819 öğrenciye spor malzemeleri, basketbol kursu, etüt ve çeşitli sosyal aktiviteler hediye edildi.Kepez Belediyespor Kulübü’nün futbol, basketbol ve voleybol alanında okullarda yaptığı yetenek taraması projesi devam ediyor.

Geleceğin basketbolcularına teşvik

Kepez Belediyespor Kulübü’nün 54 ilkokulda yaptığı yetenek taramasında belirlenen 819 öğrenciye spor malzemeleri, basketbol kursu, etüt ve çeşitli sosyal aktiviteler hediye edildi.
Kepez Belediyespor Kulübü’nün futbol, basketbol ve voleybol alanında okullarda yaptığı yetenek taraması projesi devam ediyor. Yetenekleri tespit edilip alanlarında kurs verilen çocuklara, spor malzemeleri, derslerinden geri kalmamaları için etüt eğitimi ve çeşitli gezileri de içeren sosyal aktiviteler hediye edildi.

Okullarda yetenek taraması
Futboldan sonra basketbol alanında da yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla, kulübün antrenörleri 54 okulda yaptığı yetenek taramasında 10 bin öğrenci arasından 819 yetenekli öğrenci belirledi. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında yapılan yetenek taraması sonrası tespit edilen öğrencilerin formaları, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi. Seçilen çocuklar, hazırlanacak program takvimi ile Turgut Özal Spor Salonu’nda basketbol eğitimlerine başlayacak.

Tütüncü: “Spor altyapısına kazandırılacaklar”
Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde düzenlenen törene katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçilen çocukları modern tesislerde eğitim vererek spor altyapısına kazandıracaklarını söyledi. Spor altyapı çalışmalarına 5 yıl önce başlayan birçok çocuğun çeşitli basketbol takımlarında yer aldığını belirten Başkan Tütüncü, bazı öğrencilerin de Kepez Belediyespor Kulübü’nün basketbol A takımında oynadığını açıkladı.

“En büyük eğitim kurumuyuz”
Katılan tüm çocukların profesyonel basketbolcu olmalarını beklemediklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, bu kapsamlı programla amaçlarının, çocuklara iyi birer vatandaş olmalarının kodlarını verdikleri söyledi. Çocukların akademik eğitimlerinden, hem de sosyal yaşamdan geri kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirten Tütüncü, “Spordan, sanata ve akademik eğitim kurumlarımızdaki 182 öğretmenimizle, ilçemizin en büyük eğitim kurumuyuz. Çünkü çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanmalarını çok arzuluyoruz” diye konuştu.

Geleceğin basketbolcularına teşvik

Geleceğin basketbolcularına teşvik

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