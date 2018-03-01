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Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

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Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
2 / 6

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
3 / 6

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
4 / 6

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
5 / 6

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
6 / 6

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı

Geleceğin çevreci mucitlerine, çevreci robotlar dağıtıldı
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