GELECEĞİN DENİZ SUBAYLARI AÇIK DENİZ SEFERİNDE

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) DENİZ Harp Okulu öğrencisi 170 bahriyeli, donanmanın en yeni gemisi olan TCG- Sancaktar ile bir ay sürecek açık deniz seferine çıktı. Geleceğin deniz subayları için büyük önem taşıyan ve 1 ay sürecek sefer, Atlas Okyanusu'nda sırasıyla İtalya'nın Catania, Portekiz'in Lizbon, İspanya'nın Palma De Mallorca, Fransa'nın Toulon ve Muğla'nın Aksaz Limanlarını kapsayacak.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 'Açık Deniz Eğitimi Seyri' için uğurlama töreni düzenlendi. Deniz Harp Okulu'nun Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen törene, başta Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer olmak üzere, Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan ile öğretim görevlileri, sefere çıkacak öğrenciler, misafir öğrenciler ve aileleri katıldı.

DENİZ HARP OKULU KOMUTANI'NDAN ÖĞRENCİLERE

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Tuğamiral Koçer, genç bahriyelileri, donanmada alacakları görevlere hazırlanmaları, uluslararası ortamda temsil yeteneklerinin güçlendirilmesi, değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak ve bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla açık deniz eğitim seferine uğurladıklarını söyledi.