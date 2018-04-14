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Geleceğin doğa korumacıları için "değişim programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Doğa Derneği'nin Bulgaristan ve Gürcistan'dan ortaklarıyla başlattığı "değişim programı" kapsamında üç ülkenin gençleri, uluslararası alanda doğa koruma üzerine çalışan uzmanların tecrübelerini dinleme şansı yakalayacak - Türkiye ve Gürcistan'da gerçekleştirilecek kamplar sırasında gençler, hem yaşadıkları coğrafya ve içinde yaşayan canlı türlerini tanıyacak hem de doğaya yönelik tehditlerle nasıl mücadele edebileceklerini öğrenecek

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Doğa Derneği'nin, Bulgaristan ve Gürcistan ile ortaklaşa başlattığı değişim programı kapsamında üç ülkenin gençlerinin doğayı koruma konusundaki tecrübeleri artırılacak.

Bilim dünyası, insanın doğaya verdiği zarar kaynaklı canlı yok oluş oranının son yıllarda, tarihteki en büyük rakamlara ulaştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Gelecek yıllarda dünya genelinde binlerce tür ve milyonlarca canlının insan kaynaklı nedenlerle yok olacağı tahmin edilirken, doğayı korumaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ise bu süreci yavaşlatmanın yollarını arıyor.

Sahip olduğu eşsiz biyolojik çeşitlilikle Türkiye'nin de birçok tehditle karşı karşıya olduğu gerçeğinden yola çıkan Doğa Derneği de Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BSPB) ve Gürcistan Doğa Koruma Derneği (SABUKO) ile Erasmus + destekleriyle geleceğin doğa korumacılarını yetiştirmek için değişim programı başlattı.

Doğa Koruma Değişim Programı (YLAWC) hakkında AA muhabirine bilgi veren derneğin Doğa Koruma Politikaları Sorumlusu Can Yeniyurt, programın Türk, Gürcü ve Bulgar gençleri ortak bir hedefte buluşturacağını söyledi.

Değişim programı boyunca eğitim kamplarının Gürcistan ve Türkiye'de kurulacağını anlatan Yeniyurt, programa katılan 18-28 yaş arası gençlerin, uluslararası alanda doğa koruma üzerine çalışan uzmanlardan tecrübelerini dinleme şansı yakalayacaklarını ifade etti.

- "Doğa koruma kapasitesi artırılacak"

Programa başvuruların tamamlandığını ve eğitimlerin mayısta Gürcistan'da başlayacağını dile getiren Yeniyurt, "Bulgaristan ve Türkiye'den gençler, ilk olarak Gürcistan'a gidecek. Biz bu kamplarla dünyadaki doğa koruma üzerine yapılan çalışmaların kapasitelerinin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Gençlerin bu kamplar sırasında öncelikle doğayı anlamaya çalışacaklarını ve yaşadıkları coğrafya hakkında bilgilendirileceklerini anlatan Yeniyurt, şöyle konuştu:

"Daha sonra doğada yaşanan tehdit unsurları hakkında bilgilendirmeler olacak. Bunları önleme yöntemleri ele alınacak. Hukuksal mücadeleden tehdit altındaki türleri izlemeye kadar ne gibi uygulamalar var, bunlar konuşulacak. Örneğin Bulgaristan'daki örgütün elektrik tellerine kuşların çarpması konusunda kapasitesi oldukça yüksek. Onlardan bu tecrübeyi öğreneceğiz. BSPB ülkelerinde elektrik tellerini yalıtıyor ve elektrik çarpmasının yoğun yaşandığı noktalarda tellere yanar döner objeler takarak, kuşların telleri görmelerini sağlıyorlar. Bulgaristan'daki örgüt, bu konuda kendini çok geliştirdi. Biz bu kamplarla bir nevi bu gençlerin dünyadaki doğa koruma hakkındaki tecrübesini artırmayı hedefliyoruz."

- Eğitimler 2019'a kadar devam edecek

Program kapsamında 18-26 Mayıs'ta ilk kamp, Gürcistan'da "Yaban Hayatı" konusunda gerçekleştirilecek. 22 Ekim 2019'a kadar devam edecek eğitimlerde bazı kamplar Türkiye'de bazıları ise Gürcistan'da kurulacak.

Programa katılan gençler, "Doğa Okulu", "Doğa Korumada Savunuculuk", "Kadim Üretim Havzaları", "Zeytin Okulu", "Uluslararası Doğa Koruma Eğitimi" konulu kamplarda uzmanlarla bir araya gelecek.

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Bulgaristan Doğa Derneği Gürcistan istanbul

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