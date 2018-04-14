Sahip olduğu eşsiz biyolojik çeşitlilikle Türkiye'nin de birçok tehditle karşı karşıya olduğu gerçeğinden yola çıkan Doğa Derneği de Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BSPB) ve Gürcistan Doğa Koruma Derneği (SABUKO) ile Erasmus + destekleriyle geleceğin doğa korumacılarını yetiştirmek için değişim programı başlattı.

Bilim dünyası, insanın doğaya verdiği zarar kaynaklı canlı yok oluş oranının son yıllarda, tarihteki en büyük rakamlara ulaştığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Gelecek yıllarda dünya genelinde binlerce tür ve milyonlarca canlının insan kaynaklı nedenlerle yok olacağı tahmin edilirken, doğayı korumaya yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ise bu süreci yavaşlatmanın yollarını arıyor.

İSTANBUL (AA) - GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU - Doğa Derneği'nin, Bulgaristan ve Gürcistan ile ortaklaşa başlattığı değişim programı kapsamında üç ülkenin gençlerinin doğayı koruma konusundaki tecrübeleri artırılacak.

Değişim programı boyunca eğitim kamplarının Gürcistan ve Türkiye'de kurulacağını anlatan Yeniyurt, programa katılan 18-28 yaş arası gençlerin, uluslararası alanda doğa koruma üzerine çalışan uzmanlardan tecrübelerini dinleme şansı yakalayacaklarını ifade etti.

- "Doğa koruma kapasitesi artırılacak"

Programa başvuruların tamamlandığını ve eğitimlerin mayısta Gürcistan'da başlayacağını dile getiren Yeniyurt, "Bulgaristan ve Türkiye'den gençler, ilk olarak Gürcistan'a gidecek. Biz bu kamplarla dünyadaki doğa koruma üzerine yapılan çalışmaların kapasitelerinin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Gençlerin bu kamplar sırasında öncelikle doğayı anlamaya çalışacaklarını ve yaşadıkları coğrafya hakkında bilgilendirileceklerini anlatan Yeniyurt, şöyle konuştu:

"Daha sonra doğada yaşanan tehdit unsurları hakkında bilgilendirmeler olacak. Bunları önleme yöntemleri ele alınacak. Hukuksal mücadeleden tehdit altındaki türleri izlemeye kadar ne gibi uygulamalar var, bunlar konuşulacak. Örneğin Bulgaristan'daki örgütün elektrik tellerine kuşların çarpması konusunda kapasitesi oldukça yüksek. Onlardan bu tecrübeyi öğreneceğiz. BSPB ülkelerinde elektrik tellerini yalıtıyor ve elektrik çarpmasının yoğun yaşandığı noktalarda tellere yanar döner objeler takarak, kuşların telleri görmelerini sağlıyorlar. Bulgaristan'daki örgüt, bu konuda kendini çok geliştirdi. Biz bu kamplarla bir nevi bu gençlerin dünyadaki doğa koruma hakkındaki tecrübesini artırmayı hedefliyoruz."