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Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da Tıp Fakültesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramını nedeniyle, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Başhekim Prof.

Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

Elazığ’da Tıp Fakültesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramını nedeniyle, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i mezarı başında andı.
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdunda kalan Tıp Fakültesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramında mezarlığa gitti. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl Fırat Üniversitesi Hastanesindeki makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i kabri başında andı. Harput’ta ki kabri başına giden öğrenciler, Kur’an-ı Kerim okuyarak hocalarına dua etti.
Sait Berilgen’i diğer öğretmenlerinden dinlediğini dile getiren öğrencilerden Osman Kundakçı, “Kendisini görmek hiç nasip olmadı ama hocalarımızın anlattığına göre kendisi sürekli olarak mesleğinin peşinde koşan, insanlara yardımcı olma gayesinde görev yapan bir hocamızmış. Ardından konuşulanlara bakıldığı zaman inşallah bizlerde onun gibi bir doktor oluruz. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramında hastanede hastalarına bakarken ziyaret ettikleri Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i bu yıl kabri başında andıkları için üzgün olduklarını aktaran KYK Yurt Müdürü Kayahan Topal ise , “24 Mayıs 2017 tarihinde Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen hocamız makam odasında uğradığı hain bir silahlı saldırı sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştu. KYK Elazığ Ömer Bilginoğlu Erkek Yurdunda kalan Tıp Fakültesi öğrencilerimizle 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bu yılda kendisini kabri başında ziyaret ederek dualarımızı okuduk. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Doktorluk mesleği hakkıyla yapıldığı zaman gerçekten de her anne babanın çocuğunu görmek istediği bir meslek ve iki cihanda da kazandıran bir meslektir” diye konuştu.
Merhum Berilgen’in uzun yıllar yanında görev yapan Fatih Duran ise, “Said hoca kendisini mesleğine ve insanlara adamış bir bilim adamıydı. Türkiye kendisinin ölümüyle büyük bir değeri kaybetti. Allah sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bugün onu mezarı başında anan Tıp Fakültesi öğrencilerimizde Said hocamızın izinde yürürler” şeklinde dile getirdi.
Daha sonra öğrenciler, FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı’nı makamında ziyaret edip, bir kez daha başsağlığı diledi.

Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

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