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Geleceğin genç mucitleri yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da geliştirilen projeyle kodlama ve robotik eğitimi verilen 60 öğrenci robot yapmayı öğrenecek - 20 hafta sürecek projede başarılı olan öğrenciler Aselsan, Robotsan ve Roketsan'da staj yapacak - TÜGVA Elazığ Ortaokul Koordinatörü Furkan Uzun: - "Üretim yapabilecek bir gençlik yetiştirme hedefimiz var"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 60 ortaokul öğrencisine kodlama ve robotik eğitimi veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) ortaklaşa geliştirilen projeyle ortaokul öğrencileri arasında belirlenen 60 öğrenci teorik kodlama ve robotik eğitimi almaya başladı.

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Furkan Uzun, robotik ve kodlama eğitimi vererek genç mucitler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimden sonra öğrencilere kendi robotlarını yapmaları için imkan sağlayacaklarını kaydeden Uzun, "20 haftalık eğitim programında kodlama vasıtası ile robot üretimi yapacaklar. Üretim yapabilecek bir gençlik yetiştirme hedefimiz var. Eğitimin sonunda bu öğrencilerimizi Ankara'da Aselsan, Robotsan ve Roketsan'da staj yapacaklar." dedi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Uzmanı Yusuf Veysel Yüksel ise çocukların 30 bilgisayarı kullanarak eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilere, elektronik bilgisi ile destekleyerek kodlama eğitimini en ince ayrıntısıyla öğrettiklerini anlatan Yüksel, "Daha sonraki aşamada robot parçalarını birleştirmeyi öğreteceğiz. Öğrencilerimiz bu sayede kendi robotlarını kendileri yapmış olacaklar." ifadesini kullandı.

- "Üreten bir Türkiye için çalışıyoruz"

Projede yer alan öğrencilerden Muhammet Sarzorbozan, eğitimin önemini vurgulayarak, "Projede yer aldığım için çok mutluyum. Biz burada robotun temelini oluşturan kodlamayı öğreniyoruz. Eğitim aldıktan sonra amacım yapay zeka ile çalışan bir robot yapmak. Burada yeni bilgiler öğreniyoruz. Üreten bir Türkiye için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Eren Coşkun da hayalinin görünmeyen drone yapmak olduğunu kaydetti.

Eğitim sayesinde robotlar hakkında birçok bilgi öğrendiklerini vurgulayan Şevval Erdal da "Burada aldığım bilgilerle ileride fay hatlarındaki hareketliliği tespit eden robot tasarlamak istiyorum. Bununla depremi önceden öğrenme imkanımız olacak." diye konuştu.

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