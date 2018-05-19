Geleceğin genç mucitleri yetişiyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da 60 ortaokul öğrencisine kodlama ve robotik eğitimi veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) ortaklaşa geliştirilen projeyle ortaokul öğrencileri arasında belirlenen 60 öğrenci teorik kodlama ve robotik eğitimi almaya başladı.

TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Furkan Uzun, robotik ve kodlama eğitimi vererek genç mucitler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eğitimden sonra öğrencilere kendi robotlarını yapmaları için imkan sağlayacaklarını kaydeden Uzun, "20 haftalık eğitim programında kodlama vasıtası ile robot üretimi yapacaklar. Üretim yapabilecek bir gençlik yetiştirme hedefimiz var. Eğitimin sonunda bu öğrencilerimizi Ankara'da Aselsan, Robotsan ve Roketsan'da staj yapacaklar." dedi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Uzmanı Yusuf Veysel Yüksel ise çocukların 30 bilgisayarı kullanarak eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilere, elektronik bilgisi ile destekleyerek kodlama eğitimini en ince ayrıntısıyla öğrettiklerini anlatan Yüksel, "Daha sonraki aşamada robot parçalarını birleştirmeyi öğreteceğiz. Öğrencilerimiz bu sayede kendi robotlarını kendileri yapmış olacaklar." ifadesini kullandı.