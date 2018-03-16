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Geleceğin hekimleri yemekte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi hocaları ile öğrencileri yemekte bir araya geldi.Üniversitenin Turizm Uygulama Otelinde gerçekleştirilen yemeğe Rektör Prof.

Geleceğin hekimleri yemekte buluştu

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi hocaları ile öğrencileri yemekte bir araya geldi.
Üniversitenin Turizm Uygulama Otelinde gerçekleştirilen yemeğe Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Tıp Fakültesinde öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Tekin, Doç. Dr. Arif Süner, Dr. Ali Şimşek, Dr. Hüseyin Kafadar, Dr. Alper Yalçın ve Dr. Mehmet Karataş ile öğrenciler katıldı.
14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle düzenlenen yemek, şehit ve gaziler için okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başladı. Yemek öncesi konuşan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Tekin, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayıp sağlık çalışanlarının hastalar tarafından da bu günlerinin kutlanmasını beklediklerini ifade etti.
Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü ise vatandaşın hekimine her durumda sahip çıkması gerektiğini belirterek, " Şiddetten uzak, sevgi ve saygı çerçevesinde, hastanın ve hekimin huzurlu bir ortamda bir araya gelmesi temennimizdir. Hasta vatandaşlarımızın hekimlerinin gününü kutlamaları önemli ve bir o kadar da güzel bir durumdur. Ben öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Alacakları diploma ile her şey bitmiyor. İnşallah kendilerini geliştirecekler ve bu ülkenin insanlarına hizmet edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Geleceğin hekimleri yemekte buluştu

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