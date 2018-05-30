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"Geleceğin KaraKartalı" projesinde ilk kez bir kız çocuk finale yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 13:10 | Son Güncelleme

"Geleceğin KaraKartalı" projesinde ilk kez bir kız çocuk finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Beşiktaş JK ortaklığında, Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinde ilk kez bir kız çocuk finale yükseldi.

Vodafone açıklamasına göre, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olma özelliğini taşıyan "Geleceğin KaraKartalı" kapsamında, Aksaraylı 12 yaşındaki Elif Can, İç Anadolu Bölgesi elemelerinde 67 çocuk arasından ilk 5'e girerek, İstanbul'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı.

Elif Can başarılı performansıyla Beşiktaş JK'nın scout ekibinden tam not alırken, Batuhan Türkcan (11), Mehmet Haydaroğlu (10), Enes Arslan (13) ve Emir Arslan (13) İç Anadolu'dan İstanbul'a gidecek diğer genç yetenekler arasına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş JK Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş JK çatısı altında hayata geçirdikleri altyapı ve öz kaynak çalışmalarına böyle bir projeyle destek olan herkese teşekkür etti.

Akademi ve altyapı organizasyonlarıyla geleceğin yıldızlarının ülke sporuna kazandırılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Geleceğin KaraKartalı projesiyle yarattığımız değerin, bilgi teknolojilerinin gücüyle hayat bularak böylesine bir değere dönüşmesinden mutluluk duyuyorum. Bu projeyle ülkemizin dört bir yanındaki yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip Beşiktaş altyapısına kazandırmayı amaçladık. Bunu yaparken de zaman ve mekandan bağımsız olarak, herkesin her yerden katılım sağlayabildiği dijital bir çözümü yol arkadaşımız Vodafone ile hayata geçirdik. Beşiktaş camiasının tek yürek olarak destek verdiği bu projeyle ülkemize yeni yıldız adayları kazandırmaktan büyük kıvanç duyuyoruz."

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- Bölge elemeleri sürecek

"Geleceğin KaraKartalı" projesi kapsamında, Beşiktaş JK'nın deneyimli scout ve antrenörleri tarafından gerçekleştirilen birer günlük seçmelere 3 Haziran'da İstanbul’da devam edilecek.

Bölge elemelerinde her bölgeden 5 olmak üzere toplam 35 çocuk seçilecek. Elemeleri geçen çocuklar, Beşiktaş JK'nın İstanbul Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 4 günlük kamp ile Vodafone Park'taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak.

Finalde yapılacak seçmelerle en az 3 çocuk Beşiktaş JK altyapısına girme fırsatı yakalayacak.

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Besiktas JK Geleceğin Karakartalı vodafone

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