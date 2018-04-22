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Geleceğin karikatüristleri Eyüpsultan’da yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:47 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi ve İMH Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile 30’a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı “Karikatür Okulu”nda dersler başladı.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar.

Eyüpsultan Belediyesi ve İMH Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile 30’a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı “Karikatür Okulu”nda dersler başladı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. Sömestr sonuna kadar eğitimlerin devam edeceği okulda, her pazar sabah 10.00 - 12.00 saatleri arası Lise, 12.00 - 15.00 saatleri arası ise Ortaokul öğrencileri eğitim alıyor.
Yeni başlamasına rağmen Karikatür Okulu’na öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen karikatürist ve eğitmen Ahmet Altay, “Genelde okula çizgiye aşina olan öğrenciler geliyor ama hiç aşina olmayan öğrenciler bile 12 haftalık bir eğitimin sonunda ben bunu çizebiliyormuşum diyebilecek seviyeye gelecek. Burada öğrencilerle bire bir ilgileniyoruz. Eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Ayrıca buradaki arkadaşların çizgilerinin olduğu bir dergi çıkartmayı planlıyoruz. Bir sonraki dönemde inşallah okulların açılması ile dersleri başlatıp daha uzun bir zaman diliminde eğitim vermek istiyoruz” dedi.

Öğrenciler karikatür okulunu çok sevdi
DerslEre Başakşehir’den geldiğini söyleyen Halil İbrahim Karahan,“16 yaşındayım, Başakşehir’den geliyorum. Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Orta sondayken karikatürle uğraşıyordum, şimdi ise grafiti ile ilgileniyorum. Buraya daha çok daha iyi çizim yapabilmek için geldim. Okulun ikinci haftası ve derslerimiz çok keyifli geçiyor" diye konuştu.
Melike Sümeyye Aysan ise, “16 yaşındayım, Karikatür Okulu’na Bağcılar’dan geliyorum. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, 11’inci sınıf öğrencisiyim. Kendimi bildim bileli resim çiziyorum, karikatüre ise daha yeni başladım. Karikatür Okulu’na kendimi geliştirmek, yeni tecrübeler edinmek ve bunu daha ileri taşımak için katıldım" şeklinde konuştu.
Karikatüre ilgisi olduğunu söyleyen Sare Tokuş,“17 yaşındayım, Yeşilpınar’dan geliyorum. Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık dört yıldır resim çiziyorum ama son dönemlerde karikatür çizmeye merak sardım. Karikatür çizmenin püf noktalarını öğrenmek ve kendimi bu konuda geliştirmek için Karikatür Okulu’na katıldım. Okulumuz yeni başladı ama ben verilen eğitimden ve buradaki ortamdan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

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