Geleceğin karikatüristleri Eyüpsultan’da yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi ve İMH Gün Işığı Derneği’nin iş birliği ile 30’a yakın öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı “Karikatür Okulu”nda dersler başladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde hayata geçirilen geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. Sömestr sonuna kadar eğitimlerin devam edeceği okulda, her pazar sabah 10.00 - 12.00 saatleri arası Lise, 12.00 - 15.00 saatleri arası ise Ortaokul öğrencileri eğitim alıyor.

Yeni başlamasına rağmen Karikatür Okulu’na öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen karikatürist ve eğitmen Ahmet Altay, “Genelde okula çizgiye aşina olan öğrenciler geliyor ama hiç aşina olmayan öğrenciler bile 12 haftalık bir eğitimin sonunda ben bunu çizebiliyormuşum diyebilecek seviyeye gelecek. Burada öğrencilerle bire bir ilgileniyoruz. Eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilerimize sertifika vereceğiz. Ayrıca buradaki arkadaşların çizgilerinin olduğu bir dergi çıkartmayı planlıyoruz. Bir sonraki dönemde inşallah okulların açılması ile dersleri başlatıp daha uzun bir zaman diliminde eğitim vermek istiyoruz” dedi.