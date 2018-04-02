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Geleceğin kemancısına 2 ödül birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İdil Olgar, Çekya Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası yarışmada kendi kategorisinde dünya 2'ncisi oldu.

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA)MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki İdil Olgar, Çekya Cumhuriyeti'nde düzenlenen uluslararası yarışmada kendi kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. Geleceğin kemancısı olarak nitelendirilen İdil Olgar, Öğretim Görevlisi İsabelle Özdemir ile birlikte Prag'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'na katıldı. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka?nın etütlerinden biri ile Mozart'ın 2'nci keman konçertosunu seslendiren İdil Olgar, performansıyla 2'nci seçildi. Olgar aynı zamanda PhDr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü. Geçtiğimiz yıl Slovakya'nın Dolny Kubin kentinde düzenlenen yarışmada da kendi kategorisinde 3'üncü olan İdil Olgar, yarışma sırasında heyecanlandığını ancak hazır olması nedeni ile dereceye girmek için zorlanmadığını söyledi. Günlük yaklaşık 4 saat çalışarak kendini geliştirdiğini dile getiren Olgar, gelecekte iyi bir keman virtüözü olmak istediğini belirtti. Öğretim Görevlisi İsabelle Özdemir ise, İdil başarılı bir öğrencimiz, her zaman da başarılı olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Her yarışmada olduğu gibi yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. İdil ile çalışmak çok kolay çünkü müziğe aşık bir öğrencimiz. Onun için rahat oldu ama tabi ki çok yoruldu. Başarısını bekliyordum ama bu kadar büyük bir başarı olacağından emin değildim dedi.

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