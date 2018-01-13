"Geleceğin Mimarı Öğretmen Buluşmaları" programı

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Bütün düzenlemelerimizde temel referans olarak öğretmenlerin refahını, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesini temel prensip olarak aldık." dedi.

Tekin, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Mimarı Öğretmen Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de verimli bir eğitim öğretim sürecinin yaşandığını söyledi.

Öğretmen söyleşisi şeklinde gerçekleşecek programın ilkini Edirne'de düzenlediklerini belirten Tekin, etkinliğin yansımalarını sahada göreceklerini ifade etti.

Öğretmenlere değer verdiklerini vurgulayan Tekin, "Öğretmenlerimizin hem toplumsal statüleri hem çalışma koşulları bu amaca ve hedefe uygun dizayn edilsin diye çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kamuoyunda öğretmenlerle ilgili attıkları bazı adımların tartışıldığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bütün düzenlemelerimizde temel referans olarak öğretmenlerin refahını, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesini temel prensip olarak aldık. 'Bütün bunların devlet politikası haline gelmesi gerekiyor' dedik. 'Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet öğretmenle ilgili neler yapılabileceğini, neleri nasıl yapacağını bir resmi vekisaya döksün' diyerek Öğretmen Strateji Belgesi oluşturduk. Ardından bu strateji belgesine uygun bir şekilde öğretmen yeterlilikleriyle ilgili konular kamuoyunda çok tartışıldı, konuşuldu, bütün bunları sizlerle paylaştık. Üzülerek ifade edeyim, bu paylaştığımız şeyler maalesef kamuoyunu yönlendiren mekanizmalarda çok sağlıklı bir şekilde, anlatılmadı. Üzgünüm ama öğretmen arkadaşlarımız da pek ilgi duymadılar."