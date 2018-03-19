Geleceğin mucitleri Bursa’dan çıkacak

Bursa, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen ‘THY 7. Science Expo 2018’e hazırlanıyor. Bilim tutkunlarına birbirinden özel programlar sunacak olan organizasyon, ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana konseptiyle 26-29 Nisan tarihlerinde Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi hedefiyle projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), dünya çapında ses getirecek bir bilimsel etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda 7.’si Bursa’da gerçekleştirilecek olan ‘THY 7. Science Expo 2018’in 26 - 29 Nisan tarihlerinde, bilim severlerle buluşacağını söyledi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin (BTM) ev sahipliğinde ‘Geleceğin Teknolojileri’ ana temasıyla düzenlenecek ‘7. Science Expo 2018’, 4 gün boyunca Bursa TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Organizasyon çerçevesinde 8 farklı kategoride proje yarışması, 100 farklı alanda atölye çalışmaları, bilim gösterileri, simülatörler, bilim konferansları, drone gösterileri ve insansız hava araçları uçuşları yapılacak. Polonya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Singapur gibi farklı ülkeden gelecek ekipler de atölye çalışmaları ve bilim gösterileri yapacak.

“Toplam 110 bin TL ödül verilecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çok önem verdiği, yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini destekleyecek bir program hazırlandığını anlattı. Geçen yılki ‘6. Bursa Bilim Şenliği’ni 175 bin kişinin ziyaret ettiğini, 78 bin 466 kişinin atölye çalışmalarına katıldığını ve şenlik kapsamında 3 bin 417 kişinin aynı anda yaptığı atölye çalışmalarıyla ‘Dünya Rekoru’nun Bursa’da kırıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “THY sponsorluğunda gerçekleşecek olan ‘7. Science Expo 2018’ kapsamında bu yıl 4.’sü düzenlenen proje yarışmasının teması ‘Geleceğin Teknolojileri’ olarak belirlendi. Toplam 110 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada ‘Çocuk Mucitler’, ‘Genç Mucitler’, ‘Usta Mucitler’, ‘İnsansız Hava Araçları’, ‘Drone’, ‘Mangala Turnuvası’, ‘Autodesk Tasarım ve Modelleme Yarışması’ ile ‘Meslekler Yarışıyor’ gibi 8 ayrı kategori bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) desteğiyle Türkiye genelindeki tüm okullarda proje yarışması çağrısı yapıldı. 81 ilden 570 başvuru alındı. Başvuruların son günü olan 30 Mart’a kadar da 1500’ü geçmesi öngörülüyor” diye konuştu.

‘Science Expo Proje Yarışması’nda dereceye girenlerin yanı sıra finale kalan tüm projelere 500 TL mansiyon ödülleri verileceğini belirten Başkan Aktaş, yarışmada 50 proje, insansız hava araçları ve drone yarışmasında 50 ekip, autodesk tasarım ve modelleme yarışmasında 25 ekip, mangala yarışmasında 4000 öğrenci ve ‘Meslekler Yarışıyor’da ise 35 ekibin çalışmalarını finalde sergileyeceğini açıkladı.

“Bilimsel gösteriler, konserler, bilim söyleşileri”

Organizasyona, Polonya ‘Geleceğin Teknolojileri’, Fransa ‘Gastronomi’, İtalya ‘DNA’, Hollanda ‘Astronomi’ ve Singapur ‘Havacılık’ konularında atölye çalışmaları ve bilim gösterileriyle renk katacak. Konserler ve bilim söyleşilerinin düzenleneceği programa ‘Eğitim Nobel’i olarak bilinen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde son 10 finalist arasına kalan Nurten Akkuş da katılacak. Sanal gerçeklik ve simülatör uygulamaları üreten teknoloji firmaları ile robot, sanal gerçeklik ve simülasyon teknolojileri üreten firmalar da uçuş simülatörleriyle ‘Science Expo’ya renk katacak. Organizasyon süresince sahne ve organizasyon ekibinde görev alacak dev bir gönüllü ekibi oluşturuluyor.

1006 gönüllü üniversite öğrencilerinin başvurduğu arasında bilime meraklı 200 gönüllü görev alacak.

Programda bu yıl

2012 yılından beri Merinos alanında yapılan etkinlik, 2017’de olduğu gibi bu yıl da TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında bu yıl 100 farklı atölye standında 150’e yakın bilim atölyesi yapılacak. 7. Turkish Airlines Science Expo’nun marka değeri arttı, Türkiye’nin yanı sıra dev kurum ve kuruluşlarından güçlü destek geldi. Autodesk firmasının sponsorluğunda tasarım ve modelleme yarışması yapılacak. Meslek lisesi öğrencileri arasında metal, elektrik, gastronomi, tekstil ve makine konularında proje tabanlı meslek yarışması gerçekleştirilecek. 8 farklı yarışma ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak. Öte yandan programa katılım sağlayacak 70 farklı kurum arasında Türk Hava Yolları, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, BUSKİ, Belediyespor ve BURULAŞ ile Limak Enerji Uludağ Elektrik, TÜBİTAK, Kidzania, Vıko-Panasonic, Eker Süt, Türk Traktör, Henkel, Aroma, Sbarro Pizza, Emko Elektronik, Popüler Science Dergisi, TRT Çocuk Dergisi, Best FM, Butekom, Ermetal Şirketler Grubu. 4m Teknoloji, Gd Robotics, Eres Biyoteknoloji, Butgem BTSO Eğitim Vakfı, Cacabey Planetaryum, Bursa Model Uçak Kulübü, Kardelen Kestane, Benmaker, Bağcılar Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 Meslek Lisesi de yer alıyor.