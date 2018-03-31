HABER

Geleceğin mühendisleri Biva Tower şantiyesini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Topluluğu (DEYAP) öğrencileri BİVA’ın Bayraklı’da yapımı devam eden BİVA Tower projesinin şantiyesini gezerek ayrıntılı bilgiler aldı.Öğrenciler, 151 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliği taşıyan Biva Tower projesini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Geleceğin mühendisleri Biva Tower şantiyesini gezdi

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Topluluğu (DEYAP) öğrencileri BİVA’ın Bayraklı’da yapımı devam eden BİVA Tower projesinin şantiyesini gezerek ayrıntılı bilgiler aldı.
Öğrenciler, 151 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliği taşıyan Biva Tower projesini yerinde inceleme fırsatı buldu. İnşaat Mühendisliği öğrencileri, teknik gezi kapsamında BİVA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz ile de görüşerek proje süreçleri hakkında sorular yöneltti. Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre, yeşil sertifikaya uygun bir sistemle çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, İzmir’e yeni bir simge bina daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Yapısal çelik binaların birçok avantaja sahip olduğunu dile getiren Vahap Yılmaz öğrencilere şu bilgileri verdi: “Çelik binaların en büyük avantajları arasında betonarme binaya göre inşaat hızının 2 katı olması. Ayrıca; İzmir’in 1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı betonarme yapılara oranla çok daha hafif ve zemine uyguladığı ağırlık daha az olacağından çok şiddetli depremlerde bile güvenle yaşanabilecek yaşam alanları sağlanacaktır. Bu avantajlara ek olarak yapısal çelik olan bu kulemizde konutların tasarlanması ve kendi içinde bölünebilirliği özelliği ön plana çıkmaktadır. Tavan yüksekliklerinin imalatlarda 3.80 metre olup net ölçü olarak 3.20 kalmasından dolayı getirdiği hacimsel ferahlık bu projenin en büyük özellikleri arasındadır”

Geleceğin mühendisleri Biva Tower şantiyesini gezdi

Hafta sonu havalar nasıl olacak?Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?
Romanya ve Moldova birleşme yolundaRomanya ve Moldova birleşme yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

Ankaralılar dikkat! Kaza yapan metro 2 gün çalışmayacak

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

Tunceli'de çatışma!

Tunceli'de çatışma!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.