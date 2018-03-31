Geleceğin mühendisleri Biva Tower şantiyesini gezdi

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Topluluğu (DEYAP) öğrencileri BİVA’ın Bayraklı’da yapımı devam eden BİVA Tower projesinin şantiyesini gezerek ayrıntılı bilgiler aldı.

Öğrenciler, 151 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olma özelliği taşıyan Biva Tower projesini yerinde inceleme fırsatı buldu. İnşaat Mühendisliği öğrencileri, teknik gezi kapsamında BİVA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz ile de görüşerek proje süreçleri hakkında sorular yöneltti. Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre, yeşil sertifikaya uygun bir sistemle çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, İzmir’e yeni bir simge bina daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yapısal çelik binaların birçok avantaja sahip olduğunu dile getiren Vahap Yılmaz öğrencilere şu bilgileri verdi: “Çelik binaların en büyük avantajları arasında betonarme binaya göre inşaat hızının 2 katı olması. Ayrıca; İzmir’in 1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı betonarme yapılara oranla çok daha hafif ve zemine uyguladığı ağırlık daha az olacağından çok şiddetli depremlerde bile güvenle yaşanabilecek yaşam alanları sağlanacaktır. Bu avantajlara ek olarak yapısal çelik olan bu kulemizde konutların tasarlanması ve kendi içinde bölünebilirliği özelliği ön plana çıkmaktadır. Tavan yüksekliklerinin imalatlarda 3.80 metre olup net ölçü olarak 3.20 kalmasından dolayı getirdiği hacimsel ferahlık bu projenin en büyük özellikleri arasındadır”