ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil güneş enerjili araç "B.O.W. İSTKA" test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turu kapsamında Çanakkale'ye geldi.

Eceabat ilçesi sınırlarındaki Gelibolu Yarımadası tarihi alanında Şehitler Abidesi önünde tur atan otomobil, şehitliği ziyarete gelenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler daha sonra araçla öz çekim yaptı.

14 senelik çalışmanın ürünü olan araç, Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek. Otomobilin 5 günlük turunun son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

İTÜGAE üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tura çıkmaktaki amaçlarının vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Araca yeni ekledikleri teknolojileri de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını ifade eden Atalay, "Bu amaçla 5 günlük mini bir Türkiye turuna çıktık. Bu tur kapsamında çok önemli olan 16 Temmuz gününde şehitlerimizi anmak ve onların bize emanet bıraktığı teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyarak daha iyi seviyelere getirmek adına çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü göstermek istedik." dedi.