Geleceğin otomobili 'Bow İstka' Şehitler Abidesi'nde tanıtıldı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) üretilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç 'Bow İstka', test edilerek, tanıtıldı. Şehitlikleri ziyarete gelenler, aracı ilgiyle inceledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından 2017 yılında geliştirilen ve güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli araç, 'Bow İstka', test ve tanıtım amacıyla çıktığı Türkiye turunun ilk ayağı olan Çanakkale'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi önünde tanıtılan ve tören alanında tur atan araç, şehitlikleri ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu. Teknik ekipten bilgi alan ziyaretçiler, araç önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale'den sonra Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gidecek ve son durağında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak araç ile ilgili bilgi veren Güneş Arabası Proje ekibi üyesi ve İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay, İTÜ Rektörlüğü destekli proje ile Türkiye'deki vatandaşları teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmek için tura çıktıklarını söyledi. Aracın yeni eklentileri ve teknolojilerini de bu sayede test etme fırsatı bulacaklarını belirten Atalay, şunları söyledi: