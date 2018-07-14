"Buradaki amacımız öğrencilerimizin mevcut yeteneklerinin üzerine, İTÜ'den mezun olurken elektrikli araçlar, güneş enerjisi ve bunların alt sistemleri, akü yönetim ile taşıtla ilgili sistemlerle ilgili ilave bilgi ve becerilere sahip olmaları. Aslına bakarsanız sektörde nitelikli, iyi yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilerimiz bu ekipte yer alıyorlar. Öğrencilerimiz edindikleri tecrübe ile mezun olduktan sonra da iş hayatında çok daha başarılı oluyorlar. Böylece biz Türkiye'de ihtiyacımız olan elektrikli ve güneş enerjili araçlarla ilgili nitelikli insan gücünü artırmayı hedefliyoruz."

"Aracımızı TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ile geliştirdik. Bu aracın yapısal malzemesi karbonfiber olup Formula 1 araçlarıyla aynı üretim kalitesine sahiptir. Aynı zamanda mekanik aksanı da alüminyum ağırlıklı olup motor fren diksinde ve direksiyon dişlisinde çelik kullandık. Onun dışındaki her yer karbonfiber ağırlıklıdır. Aracımız, 260 tane güneş hücresinden aldığı enerjiyle oluşturduğu 850 watt güçle, 75 km/hızla düz bir yolda hiç durmadan gidebilmektedir. Eğimler ve normal ivmelenmeler eklendiğinde bu mesafe 750 kilometredir."

Aracın 171 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ve rahat bir şekilde hızlanabildiğini vurgulayan Atalay, şunları aktardı:

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren ekip lideri Kontrol ve Otomasyon Mühendisiliği 4. sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay ise aracın 1.8 kilovat motor gücüne sahip olduğunu ve hızının 140 kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi.

Çalık, sadece güneş enerjisiyle çalışan araçları yollarda görmek için henüz erken olduğunu ancak gelecek yıllarda elektrikli taşıtların artacağını kaydetti.

Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda çok sayıda dereceleri bulunduğunu dile getiren Çalık, dünya genelinde Europe Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge yarışmalarına katılan en tecrübeli ekiplerden olduklarını ifade etti.

Taşıtın aldığı güneş enerjisiyle akülerini şarj ettiğini ve bu yolla motora enerji gittiğini bildiren Atalay, "Şarj edilen akülerin mesafesi güneş enerjisi sayesinde uzamaktadır. Normal bir elektrikli araçtan farkı da şarj noktasında oluşuyor. Bu oluşturulan fark aracın kilometresini 350 kilometreden 700-750 kilometre mesafeye kadar çıkartmaktadır." diye konuştu.

- "Gelecek hedeflerimizi anlatacağımız için heyecanlıyız"

Ekip üyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Mutlu ise çıkacakları yolculukta araç üzerinde yaptıkları inovatif geliştirmeleri test etmek istediklerini bu amaçla 2 ay sonra yarışacakları rotaya benzer bir güzergah belirlediklerini söyledi.

16 Temmuz'da yola çıkacaklarını ve sırasıyla güzergahlarının Çanakkale Şehitler Abidesi, Bursa İTÜ Evi, Eskişehir Devrim Arabaları ve son olarak Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacağını belirten Mutlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Şehitler Abidesi turun duygusal kısmı. Bursa'daki İTÜ evi üniversitemizle ilgili olduğu için rotamızda. Eskişehir'de yapacağımız Devrim arabaları ziyareti ise bizim için olayın teknik motivasyonu açısından önemli. Biz bu aracı yaparken Devrim arabasının sürecini anlatan filmi ekip olarak defalarca izledik. Bizim için büyük motivasyon kaynağı oldu. Şu anda dünya çapında çok meşhur olan elektrikli araba şirketi Tesla bizim rakiplerimizden olan Stanford güneş arabası ekibinin çıkardığı girişimcilerle kurulmuş bir şirket. Bu manada cumhurbaşkanımızı ziyaret bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın elektrikli arabalara ve bu sektöre ne kadar değer verdiğini biliyoruz. O yüzden gelecek hedeflerimizi ona da anlatacağımız için heyecanlıyız."