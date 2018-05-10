Geleceğin sanatçılarını keşfediyor

Öğrencileriyle vakit geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Şahinbaş, bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrenciye keman, saz, gitar, piyona çalmayı öğrettiğini, çok sayıda öğrencinin güzel sanatlara yönelmesini sağladığını anlattı. Şahinbaş, "En büyük hayalim Türkiye'nin en büyük orkestrasını Çubuk'ta kurmak." dedi.

- "Beni beden eğitim öğretmenim keşfetmişti"

Yavuz Selim Orkestrasını 45 öğrenciyle 5 ayda oluşturduğunu ifade eden Şahinbaş, şunları söyledi:

"Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin keşfetmesiyle müzikle tanıştım. Onun yönlendirmesiyle gitar çalmaya başladım. Birlikte programlar yapardık. Üniversitede kendimi geliştirdim. 2010 yılında askere gittiğimde oda arkadaşımın desteğiyle keman ile tanıştım. Beni keşfeden beden eğitimi öğretmenim gibi ben de geleceğin sanatçılarını keşfetmek istiyorum. Daha önce 'Hasat Zamanı Orkestrası' kurmuştum. O orkestrayla ilçemizde 7 defa konser verdik. Bu yıl da Yavuz Selim Ortaokulunda Yavuz Selim Orkestrasını kurmak nasip oldu. Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede repertuvarlarında 28 şarkıları oldu ve ilçede konserler verdik. Üniversite zamanlarımda hep bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Vaktimin çoğunu öğrencilerime ayırıyorum. Onlar benim bu dünyada yetiştirdiğim en güzel ürünlerim."

Öğretmenlerinin hızına okul olarak yetişemediklerini söyleyen okul müdürü Ömer Mollahüseyinoğlu da "Mustadin hocamızın çok üstün gayretleri sonucunda bugüne gelebildik. Onun hızına yetişmek için inanın zorlanıyoruz. Bu üstün başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.