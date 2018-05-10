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Geleceğin sanatçılarını keşfediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde müzik öğretmeni Mustadin Şahinbaş, öğrencilere müzik kültürünü aşılamak ve müziğe ilgi duyanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kurduğu orkestrada geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor - Şahinbaş: - "Beni keşfeden beden eğitimi öğretmenim gibi ben de geleceğin sanatçılarını keşfetmek istiyorum. Daha önce ‘Hasat Zamanı Orkestrası’ kurmuştum. O orkestrayla ilçemizde 7 defa konser verdik. Bu yıl da Yavuz Selim Ortaokulunda Yavuz Selim Orkestrasını kurmak nasip oldu"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesinde müzik öğretmeni 32 yaşındaki Mustadin Şahinbaş, öğrencilere müzik kültürünü aşılamak, müziğe ilgi duyanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kurduğu orkestrada geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

Çubuk Yavuz Selim Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan Mustadin Şahinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetenekli öğrencileri keşfetmek için mücadele ettiğini söyledi.

Öğrencileriyle vakit geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Şahinbaş, bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrenciye keman, saz, gitar, piyona çalmayı öğrettiğini, çok sayıda öğrencinin güzel sanatlara yönelmesini sağladığını anlattı. Şahinbaş, "En büyük hayalim Türkiye'nin en büyük orkestrasını Çubuk'ta kurmak." dedi.

Çocuklara müzik kültürünü aşılamak, müziğe ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla ikinci orkestrasını kurduğunu aktaran Şahinbaş, öğrenciler arasından tek tek yetenekli öğrencileri keşfetmek için büyük bir çaba harcadığını kaydetti.

- "Beni beden eğitim öğretmenim keşfetmişti"

Yavuz Selim Orkestrasını 45 öğrenciyle 5 ayda oluşturduğunu ifade eden Şahinbaş, şunları söyledi:

"Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin keşfetmesiyle müzikle tanıştım. Onun yönlendirmesiyle gitar çalmaya başladım. Birlikte programlar yapardık. Üniversitede kendimi geliştirdim. 2010 yılında askere gittiğimde oda arkadaşımın desteğiyle keman ile tanıştım. Beni keşfeden beden eğitimi öğretmenim gibi ben de geleceğin sanatçılarını keşfetmek istiyorum. Daha önce 'Hasat Zamanı Orkestrası' kurmuştum. O orkestrayla ilçemizde 7 defa konser verdik. Bu yıl da Yavuz Selim Ortaokulunda Yavuz Selim Orkestrasını kurmak nasip oldu. Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede repertuvarlarında 28 şarkıları oldu ve ilçede konserler verdik. Üniversite zamanlarımda hep bir hayalim vardı ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Vaktimin çoğunu öğrencilerime ayırıyorum. Onlar benim bu dünyada yetiştirdiğim en güzel ürünlerim."

Öğretmenlerinin hızına okul olarak yetişemediklerini söyleyen okul müdürü Ömer Mollahüseyinoğlu da "Mustadin hocamızın çok üstün gayretleri sonucunda bugüne gelebildik. Onun hızına yetişmek için inanın zorlanıyoruz. Bu üstün başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Okulda müzik sınıfı oluşturulduğunu anlatan veli Serhat Uzun da öğretmenlerin ve idarenin başarısıyla burasının "özel bir okula dönüştüğünü" söyledi.

Dünyaca ünlü kemancı olmayı hedeflediğini dile getiren öğrenci Yusuf Selim Özcan da "Yaklaşık 5 aydır keman eğitimi almaktayım. Kendimi bu alanda geliştirerek güzel bir kemancı olmak, Türkiye’de önemli bir yere gelmek ve güzel sanatlar bölümüne gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 ay gibi kısa bir sürede keman öğrendiğini anlatan öğrencilerden Naziye Eren Can ise "Mustadin hocam beni keşfedince ben de kemanla uğraşmaya başladım. Hedefim büyük bir kemancı olmak. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum." dedi.

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