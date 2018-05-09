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"Geleceğin Teknoloji Yıldızları" eğitim programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Program kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji, uygulamalı proje eğitimi alacak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak - Eğitim programı ikinci dönem başvuruları, 15 Mayıs'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Teknoloji Yıldızları" eğitim programı ikinci dönem başvuruları, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji ve uygulamalı proje eğitimi alacak, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak.

Yurt dışında "maker" konsepti ile bilinen teknoloji atölyelerini "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" olarak hayata geçiren vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ortaokul ve lise öğrencilerine 36 aylık kapsamlı bir eğitim programı sunuyor.

Programa seçilen öğrenciler, ilk 18 ay boyunca "robotik ve kodlama", "elektronik programlama, "nesnelerin interneti", "yapay zeka", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "havacılık ve uzay", "siber güvenlik" derslerini içeren kapsamlı eğitim alacak. Geleceğin Teknoloji Yıldızları, ikinci 18 ayda ise projeler geliştirecek ve uluslararası yarışmalara katılacak.

Deneyap eğitimleri ilk olarak 2017'de 430 öğrenci ile başladı. İlk yılında 20 bine yakın başvuru alan, yazılı sınav ve proje ödevi olmak üzere iki aşamadan oluşan Geleceğin Teknoloji Yıldızları seçme sürecini, en üst sıralamada tamamlayan adaylar, eğitimlere hak kazandı.

Eğitim programının seçme sınavına başvurular, 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Programa başvurular, "turkiyeteknolojitakimi.org" adresi üzerinden alınacak. 22 Mayıs günü gerçekleşecek sınav ve ardından proje seçmeleri neticesinde bin 100 öğrenci, 2018-2021 dönemi programa kabul edilecek ve 36 ay boyunca ücretsiz olarak kapsamlı bir teknoloji ile uygulamalı proje eğitimi alacak.

Vakfın faaliyetleri arasında Deneyap Teknoloji Atölyeleri çalışmalarının yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik Teknolojinin Milli Takımları Programı ve T3 Girişim Merkezi bünyesinde teknoloji girişimlerine yönelik destekler de yer alıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaları kapsamında vakıf, Milli Teknoloji Burs Programı ile burs desteği ve Teknolojinin Milli Takımları Programı kapsamında üniversite teknoloji takımlarına ekipman, altyapı, ulaşım ve teknik danışmanlık desteği veriyor. Vakıf, 2023'e dek 1001 teknoloji takımını ve 1001 teknoloji girişimini desteklemeyi ve binlerce gencin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

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