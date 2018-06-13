Geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor

İSTANBUL (AA) - Yerli ve milli teknoloji hamlesi için geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren Dene-Yap Atölyeleri, yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle açılan Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine devam ederken, yeni kursiyerlerin belirlenmesi için sınav yapıldı.
Bu yıl kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi için açılan ve 40 bin kişinin başvurduğu sınavın sonuçları da açıklandı.
Ancak adaylar uygulamaya dayalı bir sınavdan daha geçecek ve başarılı olanlar bu yaz 36 aylık eğitime başlayacak.
Atölyelerde 430 olan kursiyer mevcudu, bu dönem başlayacak olanlarla bin 500 kişiye ulaşacak.
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- Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri için 40 bin başvuru
Dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve lise hazırlık sınıflarının kabul edildiği sınav için 40 bin kişi başvuru yaptı.
Başvurusu uygun bulunan 27 bin kişi soruları matematik, fen bilgisi, algoritma ve genel kültürden oluşan yazılı sınava girdi. Çoktan seçmeli olarak düzenlenen sınavın sonucunda başarılı olan 2 bin kişi bir sonraki adıma geçmeye hak kazandı.
İlk sınavda başarılı olan öğrenciler ikinci adım olarak ürün tasarımı, fikir geliştirme ve takım becerilerine dayalı ikinci bir sınavdan daha geçecek. 23 Haziran'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek sınavda öğrenciler, T3 Vakfı'nın uzmanlarından oluşacak jüri karşısında çıkarak, kendilerine verilen zaman dilimi içinde ürettikleri projelerin sunumunu yapacak.
Burada başarılı olan binin üzerinde öğrenci ise artık Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri'nin yeni dönemdeki öğrencileri olacak. Şu anda eğitimlerine devam eden 430 öğrenciyle atölyelerin toplam öğrenci sayısı ise 1500'e yükselecek.
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- 36 ay süren ücretsiz teknoloji eğitimleri
Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim süreci 18'er aylık iki aşamadan oluşuyor. İlk 18 ay içinde öğrenciler teoriyi ve pratiği birlikte öğrendikleri robotik ve kodlama, elektronik ve programlama, siber güvenlik, nesnelerin interneti, üretim ve tasarım, havacılık ve uzay, yapay zeka, mobil uygulama, nanoteknoloji ve enerji teknolojileri eğitimleri alacak.
Bu dönemde öğrencilerden kendilerini keşfetmeleri ve ilgi alanlarını belirlemeleri; proje bazlı ve sorgulama temelli aldıkları eğitimleri takım olarak ürettikleri projelerle güçlendirmeleri bekleniyor.
Öğrenciler ikinci 18 aylık dilimde, yani takım ve yarışma koçluğu aşamasında ise ilgi ve becerilerini dikkate alarak seçtikleri alanda derin öğrenme ve yarışmalara hazırlık aşamasına geçecek.
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- 7 atölye daha açılacak
Öğrenciler atölyelere güz ve bahar dönemlerinde hafta sonu bir gün gelerek haftalık 4,5 saat, önceden belirlenen eğitimleri alıyor. Kursiyerler yaz döneminde ise atölyelere hafta içi 2 gün gelerek, haftalık 16 saat eğitimden geçiyor.
İBB bünyesinde bulunan ve daha önce Bilgi Erişim ve İnternet Merkezleri (BELNET) olarak hizmet veren merkezlerin dönüştürülmesi yoluyla ilk kez 10 Temmuz 2017'de hizmete başlayan atölyeler yaklaşık bir yıl boyunca Bakırköy, Fatih ve Üsküdar'da gençlerin yerli ve milli teknolojinin üretimi konusunda aldıkları eğitimlere ev sahipliği yaptı.
İBB bu yaz Esenyurt, Güngören, Sarıyer, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde yeni şubeler açarak Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri'nin sayısını 10'a çıkartacak.
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