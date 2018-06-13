Geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor

İSTANBUL (AA) - Yerli ve milli teknoloji hamlesi için geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren Dene-Yap Atölyeleri, yeni öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle açılan Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine devam ederken, yeni kursiyerlerin belirlenmesi için sınav yapıldı.

Bu yıl kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi için açılan ve 40 bin kişinin başvurduğu sınavın sonuçları da açıklandı.

Ancak adaylar uygulamaya dayalı bir sınavdan daha geçecek ve başarılı olanlar bu yaz 36 aylık eğitime başlayacak.

Atölyelerde 430 olan kursiyer mevcudu, bu dönem başlayacak olanlarla bin 500 kişiye ulaşacak.

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- Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri için 40 bin başvuru

Dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu ve lise hazırlık sınıflarının kabul edildiği sınav için 40 bin kişi başvuru yaptı.

Başvurusu uygun bulunan 27 bin kişi soruları matematik, fen bilgisi, algoritma ve genel kültürden oluşan yazılı sınava girdi. Çoktan seçmeli olarak düzenlenen sınavın sonucunda başarılı olan 2 bin kişi bir sonraki adıma geçmeye hak kazandı.